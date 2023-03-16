Єфросиніна емоційно відреагувала на інформацію, що її матір їздила в москву на свято під час війни
Тільки-но в кінці січня шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна вітала з 65-річчям свою матір, Людмилу Павлівну. А зараз зірці доводиться захищати рідну людину від пліток у соцмережах.
У своїх Instastories Єфросиніна прокоментувала інформацію про ніби-то візит матері до москви.
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Шоувумен записала кілька сторіз, в яких відповіла на запитання підписників. Один/одна з них запитав/запитала у Єфросиніної чи прикро їй через те, що Людмила Павлівна поїхала на день народження до онучки в росію. Слід зазначити, що молодша сестра Маші, Ліза Ющенко, живе в москві.
"Звідки ви берете всю цю х**ню? Іноді краще пряма мова. 10 березня, коли у Варвари, моєї похресниці, доньки моєї сестри, був день народження, моя мама була в Варшаві з моїм сином. Якщо подивитися мої сторіз, я перебувала в Ізраїлі зі своєю місією фонду", — емоційно відповіла Єфросиніна.
Маша також зазначила, що її матір понад вісім місяців перебуває разом з сином Олександром, водить його до школи та повністю опікується. Єфросиніна попросила Людмилу Павлівну не звертати уваги на те, що пишуть в мережі. Та побажала їй всього найкращого.
Нагадаємо, раніше ми писали, що під час повномасштабної війни чоловік Маші Єфросиніної, Тимур Хромаєв, який захищає нашу країну від окупантів на фронті, втратив майже весь свій бізнес. Також ми писали, як Єфросиніна реагує на "бавовну" в Криму.