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Ефросинина отреагировала на информацию, что ее мать ездила в москву на праздник во время войны

16 марта 2023 13:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Маша Ефросинина с матерью
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Только в конце января шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина поздравляла с 65-летием свою мать, Людмилу Павловну. А сейчас звезде приходится защищать родного человека от сплетен в соцсетях.

В своих Instastories Ефросинина прокомментировала информацию о якобы визите матери в москву.

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Подробности

Шоувумен записала несколько сториз, в которых ответила на вопросы подписчиков. Один/одна из них спросил/спросила у Ефросининой досадно ли ей из-за того, что Людмила Павловна уехала на день рождения к внучке в россию. Следует отметить, что младшая сестра Маши, Лиза Ющенко, живет в москве.

"Откуда вы берете всю эту х**ню? Иногда лучше прямая речь. 10 марта, когда у Варвары, моей крестницы, дочери моей сестры, был день рождения, моя мама была в Варшаве с моим сыном. Если посмотреть мои сториз, я находилась в Израиле со своей миссией фонда", — эмоционально ответила Ефросинина.

Маша также отметила, что ее мать более восьми месяцев находится вместе с сыном Александром, водит его в школу и полностью заботится. Ефросинина попросила Людмилу Павловну не обращать внимания на то, что пишут в сети. И пожелала ей всего лучшего.

Напомним, ранее мы писали, что во время полномасштабной войны муж Маши Ефросининой, Тимур Хромаев, защищающий нашу страну от оккупантовов на фронте, потерял почти весь свой бизнес. Также мы писали, как Ефросинина реагирует на "хлопки" в Крыму.

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