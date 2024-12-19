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Єфросиніна в шубі на спіднє розбурхала уяву фанатів

19 грудня 2024 21:35
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Єфросиніна оголилася та перестала бути "хорошою" дівчинкою
Українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна у новій фотосесії приміряла образ "поганої дівчинки". Шоувумен відверто зізналася, що їй набридло бути "правильною".

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Ведуча опублікувала серію знімків, на яких еротично позувала у колготках, мереживному боді та в чорній і білій шубці. Демонструючи звабливі вигини та довгі ноги, Єфросиніна розповіла, що нарешті "подружилася" зі своєю "темною" стороною.

Шоувумен набридло відповідати образу "ідеальної жінки", який вигадало суспільство.

"Питання лише одне — хто створив цю шкалу правильності для вимірювання того, чи правильно я, чи ти живемо? Де знаходиться ця шкала? Хто очолює той суд?  Моя відповідь сьогодні: Я і є мій суд! Мій адвокат та мій прокурор!", — заявила зірка.

Єфросиніна додала, що нарешті почала цінувати свої перемоги і досягнення і вдячне собі за те, що не запустила себе, пройшовши "крізь розчарування, розпач та образи, кризу середнього віку та страшенну втому".

Маша Єфросиніна у спокусливому образі
Маша Єфросиніна у шубі. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Маша Єфросиніна у спокусливому образі
Маша Єфросиніна у шубі та колготках. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Єфросиніна в шубі на спіднє
Маша Єфросиніна у білій шубі. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Єфросиніна оголилась
Маша Єфросиніна в колготках. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Єфросиніна в шубі
Маша Єфросиніна у звабливому образі. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Раніше Маша Єфросиніна показала, як зустрічає з фронту свого чоловіка. Також ведуча нарешті зустрілася зі своєю донькою Наною. 

соцмережі Маша Єфросініна українські зірки фотосесія образ

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