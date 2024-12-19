Єфросиніна оголилася та перестала бути "хорошою" дівчинкою

Єфросиніна в шубі на спіднє розбурхала уяву фанатів
Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна у новій фотосесії приміряла образ "поганої дівчинки". Шоувумен відверто зізналася, що їй набридло бути "правильною".
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Єфросиніна про зміни в собі
Ведуча опублікувала серію знімків, на яких еротично позувала у колготках, мереживному боді та в чорній і білій шубці. Демонструючи звабливі вигини та довгі ноги, Єфросиніна розповіла, що нарешті "подружилася" зі своєю "темною" стороною.
Шоувумен набридло відповідати образу "ідеальної жінки", який вигадало суспільство.
"Питання лише одне — хто створив цю шкалу правильності для вимірювання того, чи правильно я, чи ти живемо? Де знаходиться ця шкала? Хто очолює той суд? Моя відповідь сьогодні: Я і є мій суд! Мій адвокат та мій прокурор!", — заявила зірка.
Єфросиніна додала, що нарешті почала цінувати свої перемоги і досягнення і вдячне собі за те, що не запустила себе, пройшовши "крізь розчарування, розпач та образи, кризу середнього віку та страшенну втому".
Раніше Маша Єфросиніна показала, як зустрічає з фронту свого чоловіка. Також ведуча нарешті зустрілася зі своєю донькою Наною.
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