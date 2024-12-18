Маша Єфросиніна замилувала рідкісними кадрами з донькою — фото

Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна після тривалої розлуки нарешті зустрілася зі своєю донькою Наною. Дівчина приїхала до Києва на свята.

Радісними кадрами зустрічі ведуча поділилася в Instagram.

Читайте також:

Маша Єфросиніна показала дорослу доньку

Наразі 20-річна донька ведучої мешкає та навчається за кордоном. Однак новорічні свята дівчина вирішила провести у родинному колі, тому приїхала до України.

На кадрах, якими поділилася Єфросиніна, зіркова матуся не могла стримати емоцій щастя. Знаменитість кинулася зустрічати доньку міцними обіймами.

Маша Єфросиніна зустріла доньку. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з донькою. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Як зізналася Єфросиніна, під час війни свята мають для неї особливе значення, особливо у родинному колі. Тепер ведуча сподівається, що до святкового столу вдасться приїхати й її чоловіку Тимуру Хромаєву, який наразі служить в ЗСУ.

"Третій рік поспіль свята для мене мають значення, лише якщо трапляється можливість зібратися разом всій моїй сім'ї. Сьогодні плюс донька! Залишилося намріяти Тимура!" — поділилася зірка.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян розсекретила свої плани на різдвяні свята.

Також ми писали, що Іванка Трамп показалася разом із донькою на балеті.