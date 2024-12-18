Маша Єфросиніна замилувала рідкісними кадрами з донькою — фото

Єфросиніна розчулила зустріччю з донькою після тривалої розлуки
Телеведуча Маша Єфросиніна після тривалої розлуки нарешті зустрілася зі своєю донькою Наною. Дівчина приїхала до Києва на свята.
Радісними кадрами зустрічі ведуча поділилася в Instagram.
Маша Єфросиніна показала дорослу доньку
Наразі 20-річна донька ведучої мешкає та навчається за кордоном. Однак новорічні свята дівчина вирішила провести у родинному колі, тому приїхала до України.
На кадрах, якими поділилася Єфросиніна, зіркова матуся не могла стримати емоцій щастя. Знаменитість кинулася зустрічати доньку міцними обіймами.
Як зізналася Єфросиніна, під час війни свята мають для неї особливе значення, особливо у родинному колі. Тепер ведуча сподівається, що до святкового столу вдасться приїхати й її чоловіку Тимуру Хромаєву, який наразі служить в ЗСУ.
"Третій рік поспіль свята для мене мають значення, лише якщо трапляється можливість зібратися разом всій моїй сім'ї. Сьогодні плюс донька! Залишилося намріяти Тимура!" — поділилася зірка.
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