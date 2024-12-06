Маша Єфросиніна привітала чоловіка з Днем ЗСУ - фото

Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна привітала чоловіка Тимура Хромаєва, який зараз служить на фронті, із Днем Збройних сил України. З нагоди свята зірка показала ніжне фото з коханим.

Світлину Маша опублікувала в Instagram.

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У фотоблогу знаменитість поділилася чорно-білим фото, на якому позує в обіймах свого чоловіка. Хромаєв у військовій формі зворушливо пригорнув дружину до себе, а вона поклала голову йому на груди.

Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Дякую тобі, коханий", — звернулася до чоловіка Єфросиніна.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни Хромаєв, який до цього був бізнесменом, взяв до рук зброю та став на захист держави.

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