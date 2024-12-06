Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Маша Єфросиніна замилувала ніжними обіймами з чоловіком-воїном arrow

Маша Єфросиніна замилувала ніжними обіймами з чоловіком-воїном

6 грудня 2024 18:40
Марія Покровська - Редактор
Маша Єфросиніна привітала чоловіка з Днем ЗСУ - фото
Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Марія Покровська - Редактор

Телеведуча Маша Єфросиніна привітала чоловіка Тимура Хромаєва, який зараз служить на фронті, із Днем Збройних сил України. З нагоди свята зірка показала ніжне фото з коханим.

Світлину Маша опублікувала в Instagram.

Читайте також:

Маша Єфросиніна подякувала чоловіку-воїну

У фотоблогу знаменитість поділилася чорно-білим фото, на якому позує в обіймах свого чоловіка. Хромаєв у військовій формі зворушливо пригорнув дружину до себе, а вона поклала голову йому на груди.

Маша Єфросиніна з чоловіком
Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Дякую тобі, коханий", — звернулася до чоловіка Єфросиніна.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни Хромаєв, який до цього був бізнесменом, взяв до рук зброю та став на захист держави.

Раніше відомий юрист розкритикував Дантеса за українську мову.

Також ми писали, що Анатолій Анатоліч висловився про свого кума Влада Яму, який зараз живе у США.

Маша Єфросініна Тимур Хромаєв українські зірки зіркова пара свято

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:17 В Укренерго кардинально змінили графіки відключень на суботу

19:04 Україну можуть поділити на три енергозони — що це означає

19:03 Окупанти атакували Запоріжжя, палає СТО — відео наслідків

18:55 У Мінцифри показали, як дрон ЕЛЬФ-П знищує безпілотники РФ

18:54 Повістку ТЦК вручають з порушенням — що робити та як оскаржити

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

18:51 Авто ціною зарплати — статки нового спецпрокурора півдня

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва у цьому році

18:27 Uklon запустив мобільну виставку задля допомоги дітям — фото

18:19 Світоліна повернулася на корт і зіграла з Шевченком — фото

18:16 Зеленський може зустрітися з Трампом у Парижі, — ЗМІ

19:17 В Укренерго кардинально змінили графіки відключень на суботу

19:04 Україну можуть поділити на три енергозони — що це означає

19:03 Окупанти атакували Запоріжжя, палає СТО — відео наслідків

18:55 У Мінцифри показали, як дрон ЕЛЬФ-П знищує безпілотники РФ

18:54 Повістку ТЦК вручають з порушенням — що робити та як оскаржити

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

18:51 Авто ціною зарплати — статки нового спецпрокурора півдня

18:27 Uklon запустив мобільну виставку задля допомоги дітям — фото

18:19 Світоліна повернулася на корт і зіграла з Шевченком — фото

18:16 Зеленський може зустрітися з Трампом у Парижі, — ЗМІ

18:08 В Одесі засяяла головна ялинка міста — як це було, фото

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва у цьому році

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Text

12:48 Командир роти закликав чоловіків вітати, приєднавшись до ЗСУ

Text

11:54 Базова військова підготовка — нардеп назвав головну мету

Text

11:53 Тимочко назвав кількість справ щодо СЗЧ, які були доведені

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут