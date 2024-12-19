Ефросинина обнажилась и перестала быть "хорошей" девочкой

Украинская телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Известная украинская ведущая и блоггер Маша Ефросинина в новой фотосессии примерила образ "плохой девочки". Шоувумен откровенно призналась, что ей надоело быть "правильной".

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Ведущая опубликовала серию снимков, на которых эротично позировала в колготках, кружевном боди и черной и белой шубке. Демонстрируя соблазнительные изгибы и длинные ноги, Ефросинина рассказала, что наконец-то "подружилась" со своей "темной" стороной.

Шоувумен надоело соответствовать образу "идеальной женщины", который придумало общество.

"Вопрос лишь один — кто создал эту шкалу правильности для измерения того, правильно ли я, или ты живем? Где находится эта шкала? Кто возглавляет тот суд? Мой ответ сегодня: Я и есть мой суд! Мой адвокат и мой прокурор!", — заявила звезда.

Ефросинина добавила, что наконец-то начала ценить свои победы и достижения, и благодарна себе за то, что не запустила себя, пройдя "сквозь разочарование, отчаяние и обиды, кризис среднего возраста и усталость".

Маша Ефросинина в шубе. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Маша Ефросинина в шубе и колготках. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Маша Ефросинина в белой шубе. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Маша Ефросинина в колготках. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Маша Ефросинина в обольстительном образе. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Ранее Маша Ефросинина показала, как встречает с фронта своего мужа. Также ведущая наконец-то встретилась со своей дочерью Наной.