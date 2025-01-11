Маша Ефросинина отреагировала на заключение фотографа Александра Ктиторчука

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина отреагировала на заключение скандального звездного фотографа Александра Ктиторчука. Знаменитость призвала жертв домогательств не молчать о преступлениях своих обидчиков.

Своим мнением ведущая поделилась в Instagram.

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Телеведущая в течение длительного времени пытается привлечь внимание к проблемам украинского общества и пробелам в судебной системе, которая должна наказывать обидчиков.

Не обошла Ефросинина и скандальное дело фотографа Ктиторчука, которого приговорили к 12 годам заключения за развращение несовершеннолетних.

Ефросинина отреагировала на заключение Ктиторчука. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"В течение последних лет мне поступало сотни сообщений о домогательствах преподавателей, фотографов, ректоров и т.д.... Во всех случаях я говорила и говорю сейчас — я верю только в действенность социального резонанса. Это не означает, что я списываю полностью со счетов полицию, суды и прокуратуру.

Я имела дело с достаточно преданными своему делу людьми в этих сферах, но это были реально "счастливые" случаи для жертв. Тотально наша судебная система коррумпирована, слабая и импотентская без "ручного урегулирования" — то есть без прицельного внимания органов! А обеспечить это внимание может только буря резонанса в сетях. К сожалению, но по крайней мере что-то...", — высказала ведущая.

Ефросинина прокомментировала скандал с Ктиторчуком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

По словам Ефросининой, дело Ктиторчука доказывает, что несмотря на его связи в шоубизнесе и влиятельные знакомства, справедливость взяла верх.

"Дело Ктиторчука доказывает, что можно добиваться

справедливого наказания, даже, когда обидчик имел такие связи, фотографируя всю жизнь звезд, что годами жертвы рта не открывали. Можно добиться справедливости за насилие в нашей стране, я хочу подсветить этой новостью именно это!", — говорит ведущая.

Ефросинина призвала всех женщин, которые в своей жизни сталкивались с домогательствами и сексуальными преступлениями, не бояться рассказывать об обидчиках и обращаться за помощью.

"Не бойтесь! Пишите, рассказывайте, призывайте! Кто-то увидит, поддержит, разнесет, привлечет внимание! Наш народ живет в глобальном насильственном терроре три года! Не давайте себя обижать тем, кого реально схватить и отправить за решетку", — обратилась Маша.

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