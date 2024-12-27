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Єфросиніна зізналась, чому її донька мешкає за кордоном

27 грудня 2024 11:35
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Єфросиніна розповіла, де навчається її донька
Ведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна поділилася подробицями про свою старшу донечку Нану. Зірка пояснила, чому її дитина нині мешкає за кордоном.

Про це вона розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Єфросиніна про вибір старшої доньки Нани

В середині грудня Єфросиніна після тривалої розлуки нарешті зустрілася зі своєю донькою Наною. Її старша дитина повернулась до столиці на новорічні свята.

Ведуча вперше розповіла, чому її донька нині не проживає в Україні. За словами зірки, Нана нині є студенткою європейського вишу, до якого вступила ще до початку війни. 

Єфросиніна зізналась, що її донька студентка іноземного вишу
Ведуча Маша Єфросиніна із донькою Наною. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Ще до великої війни вона стала студенткою університету в Амстердамі. Власне, в січні 2022 року ми отримали підтвердження про вступ. Перші пів року вторгнення була зі мною і Сашком за кордоном. І у вересні 2022-го я привезла її в Амстердам. Вона навчається на політолога. Це її вибір, бо завжди цікавилася перебудовою світу", — поділилась ведуча.

Раніше Маша Єфросиніна показала, як зустрічає з фронту свого чоловіка. Також ведуча показала, як прикрасила свою оселю до новорічних свят.

навчання Європа Маша Єфросініна українські зірки інтерв'ю

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11:53 Готували теракт поблизу ТЦК — на Житомирщині спіймали злочинців

11:38 На Сонці виявили чимало спалахів — прогноз магнітних бур

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:32 Зміни для освітян — як зростуть зарплати вчителів у 2025 році

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