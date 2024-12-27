Єфросиніна розповіла, де навчається її донька

Ведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна поділилася подробицями про свою старшу донечку Нану. Зірка пояснила, чому її дитина нині мешкає за кордоном.

Про це вона розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Єфросиніна про вибір старшої доньки Нани

В середині грудня Єфросиніна після тривалої розлуки нарешті зустрілася зі своєю донькою Наною. Її старша дитина повернулась до столиці на новорічні свята.

Ведуча вперше розповіла, чому її донька нині не проживає в Україні. За словами зірки, Нана нині є студенткою європейського вишу, до якого вступила ще до початку війни.

Ведуча Маша Єфросиніна із донькою Наною. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Ще до великої війни вона стала студенткою університету в Амстердамі. Власне, в січні 2022 року ми отримали підтвердження про вступ. Перші пів року вторгнення була зі мною і Сашком за кордоном. І у вересні 2022-го я привезла її в Амстердам. Вона навчається на політолога. Це її вибір, бо завжди цікавилася перебудовою світу", — поділилась ведуча.

Раніше Маша Єфросиніна показала, як зустрічає з фронту свого чоловіка. Також ведуча показала, як прикрасила свою оселю до новорічних свят.