Єфросиніна розповіла, де навчається її донька

Єфросиніна зізналась, чому її донька мешкає за кордоном
Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна поділилася подробицями про свою старшу донечку Нану. Зірка пояснила, чому її дитина нині мешкає за кордоном.
Про це вона розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.
Єфросиніна про вибір старшої доньки Нани
В середині грудня Єфросиніна після тривалої розлуки нарешті зустрілася зі своєю донькою Наною. Її старша дитина повернулась до столиці на новорічні свята.
Ведуча вперше розповіла, чому її донька нині не проживає в Україні. За словами зірки, Нана нині є студенткою європейського вишу, до якого вступила ще до початку війни.
"Ще до великої війни вона стала студенткою університету в Амстердамі. Власне, в січні 2022 року ми отримали підтвердження про вступ. Перші пів року вторгнення була зі мною і Сашком за кордоном. І у вересні 2022-го я привезла її в Амстердам. Вона навчається на політолога. Це її вибір, бо завжди цікавилася перебудовою світу", — поділилась ведуча.
Раніше Маша Єфросиніна показала, як зустрічає з фронту свого чоловіка. Також ведуча показала, як прикрасила свою оселю до новорічних свят.
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