Ефросинина рассказала, где учится ее дочь

Ефросинина призналась, почему ее дочь живет за границей
Известная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина поделилась подробностями о своей старшей дочери Нане. Звезда объяснила, почему ее ребенок сейчас живет за границей.
Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.
Ефросинина о выборе старшей дочери Наны
В середине декабря Ефросинина после продолжительной разлуки наконец-то встретилась со своей дочерью Наной. Ее старший ребенок вернулся в столицу на новогодние праздники.
Ведущая впервые рассказала, почему ее дочь сейчас не проживает в Украине. По словам звезды, Нана является студенткой европейского вуза, в который поступила еще до начала войны.
"Еще до большой войны она стала студенткой университета в Амстердаме. Собственно, в январе 2022 года мы получили подтверждение о поступлении. Первые полгода вторжения была со мной и Сашей за границей. И в сентябре 2022-го я привезла ее в Амстердам. Она учится на политолога. Это ее выбор, потому что всегда интересовалась перестройкой мира", — поделилась ведущая.
Ранее Маша Ефросинина показала, как встречает с фронта своего мужа. Также ведущая показала, как украсила свой дом к новогодним праздникам.
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