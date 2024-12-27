Ефросинина рассказала, где учится ее дочь

Ведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина поделилась подробностями о своей старшей дочери Нане. Звезда объяснила, почему ее ребенок сейчас живет за границей.

Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

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Ефросинина о выборе старшей дочери Наны

В середине декабря Ефросинина после продолжительной разлуки наконец-то встретилась со своей дочерью Наной. Ее старший ребенок вернулся в столицу на новогодние праздники.

Ведущая впервые рассказала, почему ее дочь сейчас не проживает в Украине. По словам звезды, Нана является студенткой европейского вуза, в который поступила еще до начала войны.

Ведущая Маша Ефросинина с дочерью Наной. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Еще до большой войны она стала студенткой университета в Амстердаме. Собственно, в январе 2022 года мы получили подтверждение о поступлении. Первые полгода вторжения была со мной и Сашей за границей. И в сентябре 2022-го я привезла ее в Амстердам. Она учится на политолога. Это ее выбор, потому что всегда интересовалась перестройкой мира", — поделилась ведущая.

Ранее Маша Ефросинина показала, как встречает с фронта своего мужа. Также ведущая показала, как украсила свой дом к новогодним праздникам.