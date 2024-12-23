Маша Єфросиніна показала свою новорічну ялинку — фото

Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Родина телеведучої Маши Єфросиніної вже підготувалася до прийдешніх свят. Знаменитість разом зі своїм сином Сашком показала, як прикрасила новорічну ялинку.

Кадрами з підготовки оселі до свят зірка поділилася в Instagram.

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Маша Єфросиніна показала свою новорічну ялинку

Телеведуча зізналася, що в їхній родині прикрашати оселю до Різдва та Нового року більш за всіх полюбляє її син. Хлопчик залюбки почав сам наряджати ялинку.

"Олександр мого серця! Здається, я народила його, щоб нарешті мати члена родини, якому цікаво прикрашати ялинку самому", — пожартувала Маша.

Син Маши Єфросиніної. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Втім, у Сашка з'явилися важливіші справи, тож зіркова матуся, попри застуду, також долучилася до прикрашання ялинки.

"Ну, Олександра моєї мрії вистачило ненадовго. Він вирішив, що писати листа Санті — це більш корисна справа в його житті. Ну всі мами мене зрозуміли", — поділилася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна прикрасила ялинку. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

З рештою ведуча похизувалася результатом спільної роботи. Єфросиніна разом із сином прикрасили ялинку різнокольоровими кульками та червоними пташками, а під новорічним деревом поклали коробки із подарунками.

Маша Єфросиніна показала свою ялинку. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Раніше Оля Цибульська показала, як разом з родиною прикрашала ялинку.

Також Тіна Кароль поділилася затишними кадрами зі свого будинку, який задекорувала до свята.