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Єфросиніна показала, як із сином прикрасила новорічну ялинку

23 грудня 2024 10:53
Марія Покровська - Редактор
Маша Єфросиніна показала свою новорічну ялинку — фото
Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Марія Покровська - Редактор

Родина телеведучої Маши Єфросиніної вже підготувалася до прийдешніх свят. Знаменитість разом зі своїм сином Сашком показала, як прикрасила новорічну ялинку.

Кадрами з підготовки оселі до свят зірка поділилася в Instagram.

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Маша Єфросиніна показала свою новорічну ялинку

Телеведуча зізналася, що в їхній родині прикрашати оселю до Різдва та Нового року більш за всіх полюбляє її син. Хлопчик залюбки почав сам наряджати ялинку.

"Олександр мого серця! Здається, я народила його, щоб нарешті мати члена родини, якому цікаво прикрашати ялинку самому", — пожартувала Маша.

Син Маши Єфросиніної
Син Маши Єфросиніної. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Втім, у Сашка з'явилися важливіші справи, тож зіркова матуся, попри застуду, також долучилася до прикрашання ялинки.

"Ну, Олександра моєї мрії вистачило ненадовго. Він вирішив, що писати листа Санті — це більш корисна справа в його житті. Ну всі мами мене зрозуміли", — поділилася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна прикрасила ялинку
Маша Єфросиніна прикрасила ялинку. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

З рештою ведуча похизувалася результатом спільної роботи. Єфросиніна разом із сином прикрасили ялинку різнокольоровими кульками та червоними пташками, а під новорічним деревом поклали коробки із подарунками.

Маша Єфросиніна показала свою ялинку
Маша Єфросиніна показала свою ялинку. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Раніше Оля Цибульська показала, як разом з родиною прикрашала ялинку.

Також Тіна Кароль поділилася затишними кадрами  зі свого будинку, який задекорувала до свята.

Маша Єфросініна Новий рік новорічна ялинка українські зірки свято

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10:57 У Сирії зламалось судно для вивезення військ РФ — деталі від ГУР

10:54 Поліція Київщини показала наслідки атаки ворожих дронів

10:47 Нове оцінювання — як військовим будуть встановлювати інвалідність

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:47 Заробляли на українцях — у Молдові судили перевізників

10:17 У миколаївської чемпіонки Харлан новий статус — який

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