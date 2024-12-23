Маша Єфросиніна показала свою новорічну ялинку — фото

Єфросиніна показала, як із сином прикрасила новорічну ялинку
Родина телеведучої Маши Єфросиніної вже підготувалася до прийдешніх свят. Знаменитість разом зі своїм сином Сашком показала, як прикрасила новорічну ялинку.
Кадрами з підготовки оселі до свят зірка поділилася в Instagram.
Маша Єфросиніна показала свою новорічну ялинку
Телеведуча зізналася, що в їхній родині прикрашати оселю до Різдва та Нового року більш за всіх полюбляє її син. Хлопчик залюбки почав сам наряджати ялинку.
"Олександр мого серця! Здається, я народила його, щоб нарешті мати члена родини, якому цікаво прикрашати ялинку самому", — пожартувала Маша.
Втім, у Сашка з'явилися важливіші справи, тож зіркова матуся, попри застуду, також долучилася до прикрашання ялинки.
"Ну, Олександра моєї мрії вистачило ненадовго. Він вирішив, що писати листа Санті — це більш корисна справа в його житті. Ну всі мами мене зрозуміли", — поділилася Єфросиніна.
З рештою ведуча похизувалася результатом спільної роботи. Єфросиніна разом із сином прикрасили ялинку різнокольоровими кульками та червоними пташками, а під новорічним деревом поклали коробки із подарунками.
Раніше Оля Цибульська показала, як разом з родиною прикрашала ялинку.
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