Чарльз III розповів, як ставиться до работоргівлі монархії у минулому

Король Чарльз III

Напередодні своєї коронації, яка пройде вже 6 травня у Вестмінстерському абатстві (Лондон, Велика Британія), Чарльз III бере участь в багатьох заходах. Також, його пресслужба розсилає новини про ті чи інші ініціативи, які підтримує монарх.

Про одну з таких повідомляє видання BBC.

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Букінгемський палац заявив, що співпрацює з незалежним дослідженням про зв'язок між британською монархією та работоргівлею в 17-му і 18-му століттях. У пресслужбі монархії заявили, що король Чарльз III сприймає цю проблему "дуже серйозно".

Дослідження проводить Університет Манчестера з історичними королівськими палацами. Букінгемський палац надає дослідникам повний доступ до Королівських архівів і Королівської колекції. Очікується, що дослідження, який є докторським проєктом історикині Камілли де Конінг, буде завершено 2026 року.

І король, і принц Вільям, який є наступним в черзі на престол, раніше висловлювали свій особистий сум через страждання, спричинені работоргівлею. Виступаючи під час тогорічної поїздки до африканської Руанди, Чарльз III сказав, що не може описати "глибину свого особистого горя" через біль, спричинену работоргівлею.

Під час візиту на Ямайку минулої весни принц Вільям сказав, що рабство є огидним, "ніколи не повинно було бути" і "назавжди заплямує нашу історію".

"Це питання, до якого Його Величність ставиться дуже серйозно. Враховуючи складність питань, важливо вивчити їх якомога ретельніше. Майбутній король хоче продовжувати свою обіцянку поглибити своє розуміння впливу рабства з енергією та рішучістю після вступу на престол", — заявив представник Букінгемського палацу.

Раніше ми писали про дизайн запрошення на коронацію Чарльза III та королеви-консорт Камілли: які секрети там приховані. Також ми розповідали, що Чарльз III відмовив принцу Гаррі у зустрічі в Лондоні.