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Елизавета II хотела, чтобы принцы Гарри и Уильям убивали талибов: громкое заявление генерала

11 апреля 2023 08:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Елизавета II хотела, чтобы принцы Гарри и Уильям убивали талибов: громкое заявление генерала
Покойная королева Великобритании Елизавета II и ее внук принц Уильям во время военной службы. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале этого года вышли откровенные мемуары принца Гарри, получившие название Spare (Запасной). На страницах книги муж Меган Маркл признался, что убил десятки людей в Афганистане.

Чтобы наследники британской короны служили в арабской стране, настояла сама Елизавета II, сообщает таблоид Daily Mail.

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Королева хотела, чтобы и Уильям и Гарри воевали против Талибана в Афганистане, когда началась война 2001 года. Впрочем, позже она поняла, что слишком рискованно отправлять будущего наследника престола, принца Уильяма. Но не Гарри.

Решение о том, должны ли принцы участвовать в войне, обсуждалось на встрече между покойной Елизаветой II и генералом Майком Джексоном, бывшим главой британской армии.

В будущем документальном фильме ITVX под названием "Настоящая корона" Джексон нарушил протокол, раскрыв подробности своей частной аудиенции с королевой.

"То, что происходит в этих аудиториях и кто кому что говорит, остается для двух привлеченных людей. И я нарушу правило о неразглашении того, что происходит в этом случае. Королева была очень четкой. Она сказала: "Мои внуки взяли мой шиллинг, поэтому они должны выполнить свой долг". И это было все. Но было решено, что Уильям как наследник рискует слишком сильно. Но для его младшего брата риск был приемлем", — рассказал военный.

Королева очень долго обдумывала это решение, поскольку располагала подробной информацией о рисках, с которыми сталкивается британский вооруженный персонал в Афганистане.

Отметим, что Гарри считал, сколько талибов он убил в Афганистане. В ходе службы герцог Сассекский ликвидировал 25 врагов.

Принц Гарри во время службы в Афганистане. Фото: townandcountrymag.com

Напомним, ранее мы рассказывали, как относится к работорговле британской монархии в прошлом Чарльз III. Также мы писали, что принц Гарри и Меган заплатили немалую сумму экс-руководительнице пресс-службы Мишель Обамы.

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