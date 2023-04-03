Принц Гаррі та Меган заплатили чималу суму екскерівниці пресслужби Мішель Обами: за що саме

Меган Маркл та принц Гаррі

Меган Маркл найняла екссекретаря колишньої першої леді США Мішель Обами. Благодійний фонд герцогів Сассекських заплатив Кеті Маккормік Ліллівелд за професійні послуги майже 110 тисяч доларів.

Про це повідомляє видання The Sun.

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Подробиці

У податкових звітах за 2021 рік, які опинилися у розпорядженні журналістів, уточнюється, що Ліллівелд надавала послуги зі стратегічної підтримки піар-відділу фонду зіркової парочки, який займається внеском у суспільно значущі проєкти.

Як пише видання, співпраця з Ліллівелд спровокувала нові чутки про політичні амбіції Меган Маркл. Так, на рахунку дружини принца Гаррі є кілька політичних ініціатив. Наприклад, герцогиня Сассекська разом з американською фем-іконою Глорією Стайнем працювала над планом ратифікації поправки про рівні права, яка б прямо поширила на жінок права, надані конституцією чоловікам.

Кеті Маккормік Ліллівелд співпрацювала з Мішель Обамою з 2007 до 2011 року. Також серед її клієнтів два кандидати у президенти США: Гілларі Клінтон та Джон Керрі.

Кеті Маккормік Ліллівелд в центрі

Меган Маркл та принц Гаррі провадять громадську діяльність після переїзду до США із Великої Британії. Вони мають благодійний фонд під назвою Archewell.

Крім того, раніше Меган Маркл представила кілька випусків подкасту під назвою "Архетипи", де обговорювала з гостями в тому числі й проблеми фемінізму. Випуски подкасту багато хто розкритикував. Також ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на серію "Південного парку", в якій їх висміяли.