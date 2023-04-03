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Евгений Клопотенко приготовил любимое блюдо Тараса Шевченко: рецепт борща с карасями

3 апреля 2023 16:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Шеф-повар Евгений Клопотенко и писатель Тарас Шевченко
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно состоялась премьера кулинарного телепроекта "Адская мука с Евгением Клопотенко". Звездный шеф-повар вместе с селебритис готовят уникальные украинские блюда с помощью старинных принадлежностей и открывают богатый вкус украинской гастрономии. В одном из выпусков Клопотенко предложил приготовить любимое блюдо величайшего писателя Тараса Григорьевича Шевченко — борщ с карасями.

Об этом сообщает телеканал СТБ.

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Ингредиенты

  • караси — 5 шт. для борща и несколько для подачи;
  • пшеничная мука — 1 ст.л;
  • лук — 1 шт.;
  • свекла — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • картофель — 4 шт.;
  • белокочанная капуста — 200 граммов;
  • свекольный квас — 300 граммов;
  • растительное масло — 50 мл;
  • вода — 2,5 л.

Способ приготовления

Пять небольших карасей режем на небольшие кусочки, после этого обжариваем их вместе с мукой на небольшом количестве масла 15–20 минут, немного солим. Добавляем воду и тушим караси еще 5–10 минут до тех пор, пока караси не станут мягкими, перекладываем эту смесь рыбы в воду, добавляем одну неочищенную луковицу, разрезанную на две части.

Когда бульон проварился 15–20 минут, добавляем одновременно нарезанные овощи: свеклу (делим предварительно на две части), морковь и картофель. Варим борщ 20 минут. После того как картофель будет готов, добавляем вторую часть свеклы, а также нарезанную капусту.

Заливаем это свекольным квасом. Берем караси, жарим их с мукой на растительном масле и также выкладываем их уже в готовый борщ. Добавляем щепотку укропа. Любимое блюдо Тараса Шевченко, по версии Евгения Клопотенко, готово. Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы писали, что новое кулинарное телешоу с певицей Олей Поляковой повлекло за собой неоднозначную реакцию в соцсетях. Также мы рассказывали, как приготовить весенний салат с куриной грудкой.

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