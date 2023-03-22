Реакція соцмереж на нове телешоу з Олею Поляковою

Нове телешоу з Олею Поляковою спричинило неоднозначну реакцію в соцмережах
На початку цього тижня на телеекранах відбулась прем’єра нового телевізійного шоу про випробування стосунків кухнею "Він готує, вона керує". Однією з ведучих стала співачка Оля Полякова. Компанію виконавиці хіта "Королева ночі" у павільйоні склав зірка "МастерШеф" кухар Влад Міцкевіч.
Новини.LIVE розкаже про шоу та перші враження глядачів.
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Про шоу
"Він готує, вона керує" — захопливе шоу про стосунки та готування. Пари-учасники діляться: чоловіки готують страву, яку не знатимуть, поки жінки переказуватимуть рецепт своїми словами. Водночас зіркові ведучі шоу перевіряють пари на витримку та сумісність, влаштувавши випробування готуванням. Та пара, яка найкраще впорається з завданнями, переможе та отримає 25 тисяч гривень.
Полякова давно відома своїм відмінним почуттям гумору. Співачка і вже телеведуча поділилась деякими фактами особистого життя за лаштунками шоу.
"Мій чоловік уже двадцять років обіцяє приготувати лечо. Що це за лечо, який воно має вигляд — я не знаю й досі", — розповіла Оля Полякова.
Також співачка пояснила, чому слід переглянути нове телешоу за її участю.
"Дуже раджу подивитися всім цю програму, тим паче ми її ведемо разом з Владом Міцкевичем, шеф-кухарем. Коли в нас був кастинг, він мені не сподобався більше за всіх. Я сказала: "Цього не беріть ні за що". Тому що мені здавалося, що в нього складний характер, що він буде зі мною сперечатися — і так і було, але це тим цікавіше! В нас склався конфліктний тандем, за яким цікаво спостерігати", — розкрила подробиці Оля.
Реакція глядачів
Шоу виходить щоденно по буднях о 18:00. Випуски з’являються в мережі, зокрема і на YouTube. Більшості глядачів зайшов розважальний формат. Для них це спосіб перемкнутися від щоденної рутини та хоча б на годину забути про війну та особисті проблеми.
- Міцкевіч, я буду дивитись цю програму заради нього. Це круто коли люди досягають таких висот
- Веселе шоу продовжуйте далі веселити нас
- Підсіла на цю програму, тепер дивлюсь кожен випуск
- Цікаве розважальне шоу! Реально маю змогу відволіктися і трошки забути про турботи
Втім, деяким глядачам не зайшов формат та деякі правила проєкту. Також є й особисті зауваження до зіркових ведучих.
- Нігті шефа виглядають брудними. Чому не зробити манікюр? Зараз зовсім не проблема знайти майстра, який приведе руки до ладу
- Полякова народна психологиня? Мда, інколи спочатку треба думати, а потім писати озвучку
- Мені здається тут спеціально все підстроєно, це шоу, мали виграти синя команда, але виграли жовті
- Хрінь повна. Міцкевіч — не ведучий! Шоу вийшло тупе, на жаль
- Ведучий не органічний
Нагадаємо, раніше ми писали, що шоу "Голос країни" оголосило старт кастингів на 13-й сезон. Також ми розповідали, що німецьке медіа змушувало українську телеведучу Кароліну Ашіон робити фейкові сюжети про війну.