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Нове телешоу з Олею Поляковою спричинило неоднозначну реакцію в соцмережах

22 березня 2023 21:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Реакція соцмереж на нове телешоу з Олею Поляковою
Ведучі телешоу "Він готує, вона керує"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку цього тижня на телеекранах відбулась прем’єра нового телевізійного шоу про випробування стосунків кухнею "Він готує, вона керує". Однією з ведучих стала співачка Оля Полякова. Компанію виконавиці хіта "Королева ночі" у павільйоні склав зірка "МастерШеф" кухар Влад Міцкевіч.

Новини.LIVE розкаже про шоу та перші враження глядачів. 

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Про шоу

"Він готує, вона керує" — захопливе шоу про стосунки та готування. Пари-учасники діляться: чоловіки готують страву, яку не знатимуть, поки жінки переказуватимуть рецепт своїми словами. Водночас зіркові ведучі шоу перевіряють пари на витримку та сумісність, влаштувавши випробування готуванням. Та пара, яка найкраще впорається з завданнями, переможе та отримає 25 тисяч гривень. 

Полякова давно відома своїм відмінним почуттям гумору. Співачка і вже телеведуча поділилась деякими фактами особистого життя за лаштунками шоу. 

"Мій чоловік уже двадцять років обіцяє приготувати лечо. Що це за лечо, який воно має вигляд — я не знаю й досі", — розповіла Оля Полякова. 

Також співачка пояснила, чому слід переглянути нове телешоу за її участю. 

"Дуже раджу подивитися всім цю програму, тим паче ми її ведемо разом з Владом Міцкевичем, шеф-кухарем. Коли в нас був кастинг, він мені не сподобався більше за всіх. Я сказала: "Цього не беріть ні за що". Тому що мені здавалося, що в нього складний характер, що він буде зі мною сперечатися — і так і було, але це тим цікавіше! В нас склався конфліктний тандем, за яким цікаво спостерігати", — розкрила подробиці Оля.

Реакція глядачів

Шоу виходить щоденно по буднях о 18:00. Випуски з’являються в мережі, зокрема і на YouTube. Більшості глядачів зайшов розважальний формат. Для них це спосіб перемкнутися від щоденної рутини та хоча б на годину забути про війну та особисті проблеми. 

  • Міцкевіч, я буду дивитись цю програму заради нього. Це круто коли люди досягають таких висот
  • Веселе шоу продовжуйте далі веселити нас
  • Підсіла на цю програму, тепер дивлюсь кожен випуск
  • Цікаве розважальне шоу! Реально маю змогу відволіктися і трошки забути про турботи

Втім, деяким глядачам не зайшов формат та деякі правила проєкту. Також є й особисті зауваження до зіркових ведучих. 

  • Нігті шефа виглядають брудними. Чому не зробити манікюр? Зараз зовсім не проблема знайти майстра, який приведе руки до ладу
  • Полякова народна психологиня? Мда, інколи спочатку треба думати, а потім писати озвучку
  • Мені здається тут спеціально все підстроєно, це шоу, мали виграти синя команда, але виграли жовті
  • Хрінь повна. Міцкевіч — не ведучий! Шоу вийшло тупе, на жаль
  • Ведучий не органічний

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоу "Голос країни" оголосило старт кастингів на 13-й сезон. Також ми розповідали, що німецьке медіа змушувало українську телеведучу Кароліну Ашіон робити фейкові сюжети про війну.

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