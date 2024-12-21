Євген Кот отримав відстрочку від служби і назвав причину

Євген Кот відповів, як отримав відстрочку від мобілізації
Хореограф Євген Кот зізнався, що оновив дані та пройшов військово-лікарську комісію. Танцюрист назвав причину, з якої отримав відстрочку від мобілізації.
Про це знаменитість розповів у коментарі програмі "Неймовірній правді про зірок".
Євген Кот отримав відстрочку від служби
36-річний танцюрист зізнався, що рідко отримує в соцмережах претензії щодо того, що не служить на фронті. Євген не приховує те, що має тимчасову відстрочку від армії.
Спершу хореограф отримав бронювання як викладач вишу, але його скасували. Натомість в Євгена з'явилася відстрочка, адже він паралельно навчається в університеті.
"Облікові дані в мене завжди оновлені, ВЛК пройдено, все зроблено. Я викладач в університеті, тому певний час було бронювання, але потім перестали. До того ж, до повномасштабного вторгнення я продовжив навчання. Минулого року я закінчив магістратуру і одразу пішов на аспірантуру за спеціальністю "культурологія". І то, це така відстрочка… Якщо ти зареєстрував відстрочку, вона є, якщо не зареєстрував — її немає. Якщо, наприклад, воєнний стан закінчиться і буде новий, і я не зроблю собі заново відстрочку, то повістка прийде і все", — розповів Кот.
Раніше стало відомо, що музиканта-воїна Олександра Положинського раптово звільнили з радіо Міноборони.
Також актор, який зіграв у кіно Кузьму Скрябіна, розповів про підготовку до служби.
Читайте Новини.LIVE!