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Євген Кот відповів, як отримав відстрочку від мобілізації

21 грудня 2024 17:56
Марія Покровська - Редактор
Євген Кот отримав відстрочку від служби і назвав причину
Євген Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya
Марія Покровська - Редактор

Хореограф Євген Кот зізнався, що оновив дані та пройшов військово-лікарську комісію. Танцюрист назвав причину, з якої отримав відстрочку від мобілізації.

Про це знаменитість розповів у коментарі програмі "Неймовірній правді про зірок".

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Євген Кот отримав відстрочку від служби

36-річний танцюрист зізнався, що рідко отримує в соцмережах претензії щодо того, що не служить на фронті. Євген не приховує те, що має тимчасову відстрочку від армії.

Спершу хореограф отримав бронювання як викладач вишу, але його скасували. Натомість в Євгена з'явилася відстрочка, адже він паралельно навчається в університеті.

"Облікові дані в мене завжди оновлені, ВЛК пройдено, все зроблено. Я викладач в університеті, тому певний час було бронювання, але потім перестали. До того ж, до повномасштабного вторгнення я продовжив навчання. Минулого року я закінчив магістратуру і одразу пішов на аспірантуру за спеціальністю "культурологія". І то, це така відстрочка… Якщо ти зареєстрував відстрочку, вона є, якщо не зареєстрував — її немає. Якщо, наприклад, воєнний стан закінчиться і буде новий, і я не зроблю собі заново відстрочку, то повістка прийде і все", — розповів Кот.

Хореограф Євген Кот
Хореограф Євген Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya

Раніше стало відомо, що музиканта-воїна Олександра Положинського раптово звільнили з радіо Міноборони.

Також актор, який зіграв у кіно Кузьму Скрябіна, розповів про підготовку до служби.

українські зірки мобілізація відстрочка Євген Кот Бронь від мобілізації

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