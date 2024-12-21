Евгений Кот получил отсрочку от службы и назвал причину

Евгений Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya

Хореограф Евгений Кот признался, что обновил данные и прошел военно-врачебную комиссию. Танцор назвал причину, по которой получил отсрочку от мобилизации.

Об этом знаменитость рассказал в комментарии программе "Невероятная правда о звездах".

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Евгений Кот получил отсрочку от службы

36-летний танцор признался, что редко получает в соцсетях претензии по поводу того, что не служит на фронте. Евгений не скрывает, что имеет временную отсрочку от армии.

Сначала хореограф получил бронирование как преподаватель вуза, но был отменен. В то же время у Евгения появилась отсрочка, ведь он параллельно учится в университете.

"Учетные данные у меня всегда обновлены, ВЛК пройдены, все сделано. Я преподаватель в университете, поэтому некоторое время было бронирование, но потом перестали. К тому же, до полномасштабного вторжения я продолжил обучение. В прошлом году я закончил магистратуру и сразу пошел в аспирантуру по специальности "культурология". И то, это такая отсрочка... Если ты зарегистрировал отсрочку, она есть, если не зарегистрировал — ее нет. Если, например, военное положение закончится и будет новое, и я не сделаю себе заново отсрочку, то повестка придет и все", — рассказал Кот.

Хореограф Евгений Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya

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