Евгений Кот получил отсрочку от службы и назвал причину

Евгений Кот ответил, как получил отсрочку от мобилизации
Хореограф Евгений Кот признался, что обновил данные и прошел военно-врачебную комиссию. Танцор назвал причину, по которой получил отсрочку от мобилизации.
Об этом знаменитость рассказал в комментарии программе "Невероятная правда о звездах".
Евгений Кот получил отсрочку от службы
36-летний танцор признался, что редко получает в соцсетях претензии по поводу того, что не служит на фронте. Евгений не скрывает, что имеет временную отсрочку от армии.
Сначала хореограф получил бронирование как преподаватель вуза, но был отменен. В то же время у Евгения появилась отсрочка, ведь он параллельно учится в университете.
"Учетные данные у меня всегда обновлены, ВЛК пройдены, все сделано. Я преподаватель в университете, поэтому некоторое время было бронирование, но потом перестали. К тому же, до полномасштабного вторжения я продолжил обучение. В прошлом году я закончил магистратуру и сразу пошел в аспирантуру по специальности "культурология". И то, это такая отсрочка... Если ты зарегистрировал отсрочку, она есть, если не зарегистрировал — ее нет. Если, например, военное положение закончится и будет новое, и я не сделаю себе заново отсрочку, то повестка придет и все", — рассказал Кот.
Ранее стало известно, что музыканта-воина Александра Положинского внезапно уволили из радио Минобороны.
Также актер, сыгравший в кино Кузьму Скрябина, рассказал о подготовке к службе.
Читайте Новини.LIVE!