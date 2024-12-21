Олександра Положинського звільнили з радіо Міноборони — подробиці

Олександр Положинський. Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Екслідер гурту "Тартак", а нині військовослужбовець Олександр Положинський несподівано оголосив про завершення роботи на радіостанції Міністерства оборони України "Армія FM". Тривалий час музикант був ведучим програми "Вечірній По".

Про це співак повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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У соцмережі Положинський поділився фото, зробленим у студії, та написав, що провів свій останній радіоефір.

"Розпочав прощальний випуск програми "Вечірній По" на Армія FM", — написав співак.

Олександр Положинський у cтудії "Армія FM". Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Така новина засмутила багатьох шанувальників програми музиканта. У коментарях під фото користувачі поцікавилися в Положинського, що стало причиною завершення проєкту.

Однак співак не став розкривати усіх подробиць, а лише зазначив, що "прийшов час". Своїх планів на майбутнє музикант-воїн наразі також не будує.

"Що далі, поки невідомо", — відповів на один з коментарів Положинський.

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