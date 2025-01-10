Євген Кот показав шестимісячну доньку — відео

Український хореограф Євген Кот з донькою Лелею. Фото: instagram.com/kot_jenya

Переможець шостого сезону шоу "Танці з зірками" Євген Кот зачарував кадрами із донькою Лелею. Сьогодні дівчинці виповнилося 6 місяців.

Відповідна публікація з’явилася в соцмережах зіркового подружжя.

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Зіркові батьки привітали дівчинку повітряними кульками. Євген та Наталя вбрали доньку у рожеве боді з сердечками, який доповнили світлим обручем із бантиком. Щасливий татусь цілує зворушливо цілує ніжки Лелі, а Наталія грається з маленькою фітнес-м'ячем. Нині дівчинка важить 7 кг 100 г та має зріст 71 см.

"6 місяців. Відчуваєте, як час летить?", — підписало кадри подружжя.

Нагадаємо, раніше танцівниця поділилася рецептом дієтичного десерту Raffaello. Також Наталія Татарінцева показала спільне тренування із новонародженою донькою на руках.