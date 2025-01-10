Евгений Кот показал шестимесячную дочь - видео

Украинский хореограф Евгений Кот с дочерью Лелей. Фото: instagram.com/kot_jenya

Победитель шестого сезона шоу "Танцы со звездами" Евген Кот очаровал кадрами с дочкой Лелей. Сегодня девочке исполнилось 6 месяцев.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях звездных супругов.

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Звездные родители поздравили девочку воздушными шариками. Евгений и Наталья нарядили дочку в розовое боди с сердечками, который дополнили светлым обручем с бантиком. Счастливый папа трогательно целует ножки Лели, а Наталья играет с маленькой фитнес-мячом. Сейчас девочка весит 7 кг 100 г и имеет рост 71 см.

"6 месяцев. Чувствуете, как время летит?", — подписали кадры супруги.

Напомним, ранее танцовщица поделилась рецептом диетического десерта Raffaello. Также Наталья Татаринцева показала совместную тренировку с новорожденной дочкой на руках.