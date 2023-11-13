Євгенія Емеральд зробила шокуюче зізнання про пережите насилля в дитинстві

Скриншот з інтерв'ю Євгенії Емеральд для ЖВЛ

Колишня військова Євгенія Емеральд, яка нещодавно розповіла про домашнє насилля з боку свого чоловіка, вперше у житті зізналася, що у 14 років пережила зґвалтування.

Про це жінка розповіла в інтерв'ю програмі ЖВЛ.

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Ніколи нікому не розповідала

Євгенія Емеральд продовжує з'являтися на телебаченні і ледь не кожен раз з шокуючою новиною. Цього разу в інтерв’ю ЖВЛ жінка розповіла, що у підлітковому віці пережила зґвалтування. Їй тоді було 14.

"Я ніколи про це нікому не розповідала, навіть мамі рідній. Я просто вирішила цю історію викреслити зі свого життя, начебто цього ніколи не було. Зараз, після своєї сповіді, я можу й про це спокійно говорити. Коли ти говориш, ти звільнюєшся", — розповіла Євгенія Тимуру Мірошниченку під час інтерв’ю.

Тільки зараз жінка розповіла про цю ситуацію своїй мамі. Проте в інтерв'ю подробицями не поділилася, лише сказала, що злочинець залишився непокараним.

Скриншот зі сторіс instagram.com/emerald.evgeniya

"Ґвалтівника тоді не покарали. Мені було 14 років тоді, я була мала. Я дуже сильно злякалася. Тільки сьогодні я розповіла своїй мамі, вона була шокована", — сказала Емеральд.

Цю історію жінка вирішила розповісти, адже нещодавно дізналася, що і вийшла заміж вона за ґвалтівника. Її підписниця розповіла, що колишній Емеральд — Євген Стипанюк — зґвалтував її.

"Я тоді лише народила. Це сталося тоді, коли ми були разом. Вона розповіла, що це була компанія за містом і мій чоловік був там присутній, випивав. Вона у нього запитала: "Як там ваша дружина? Я на неї підписана". У той момент він різко озвірів, сказав що я "шл *ха". Потім, коли дівчина їхала додому, він запропонував її підвести. Вона розповіла, що тоді було 23:45, по факту комендантська година, і лише з цієї причини вона погодилася. І це була її велика помилка, бо потім він з'їхав з дороги до лісу, зґвалтував її, зняв це на відео та шантажував цим. Вона сказала, що він двічі змусив її це робити: "Я із дуже простої сім'ї, він погрожував, що кине гранату до мого будинку", — розповіла Емеральд.

Попри цю історію жінка вибачилася перед ексвійськовою за цю ситуацію, це шокувало найбільше. Євгенія також розповіла, що її колишній знімав на відео і їх інтимні стосунки і вона впевнена, що він у якийсь момент "зіллє" ці відео. Проте вона цього не боїться.

Нагадаємо, скандальному чоловіку Євгенії Емеральд заборонили бачитися з донькою.

Також ми писали, що на захисницю України Євгенію Емеральд було скоєно замах.