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Евгения Эмеральд сделала шокирующее признание о пережитом насилии в детстве

13 ноября 2023 15:56
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Евгения Эмеральд сделала шокирующее признание о пережитом насилии в детстве
Скриншот из интервью Евгении Эмеральд для ЖВЛ
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Бывшая военная Евгения Эмеральд, которая недавно рассказала о домашнем насилии со стороны своего мужа, впервые в жизни призналась, что в 14 лет пережила изнасилование.

Об этом женщина рассказала в интервью программе ЖВЛ.

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Никогда никому не рассказывала

Евгения Эмеральд продолжает появляться на телевидении и чуть ли не каждый раз с шокирующей новостью. В этот раз в интервью ЖВЛ женщина рассказала, что в подростковом возрасте пережила изнасилование. Ей тогда было 14.

 

"Я никогда об этом никому не рассказывала, даже маме родной. Я просто решила эту историю вычеркнуть из своей жизни, вроде бы этого никогда не было. Сейчас, после своей исповеди, я могу и об этом спокойно говорить. Когда ты говоришь, ты освобождаешься", — рассказала Евгения Тимуру Мирошниченко во время интервью.

Только сейчас женщина рассказала об этой ситуации своей маме. Однако в интервью подробностями не поделилась, только сказала, что преступник остался безнаказанным.

 

Скриншот со сторис instagram.com/emerald.evgeniya

"Насильника тогда не наказали. Мне было 14 лет, я была маленькая. Я очень сильно испугалась. Только сегодня я рассказала своей маме, она была шокирована", — сказала Эмеральд.

Эту историю женщина решила рассказать, ведь недавно узнала, что вышла замуж за насильника. Ее подписчица рассказала, что бывший Эмеральд  Евгений Стипанюк  изнасиловал ее.

"Я тогда только родила. Это произошло тогда, когда мы были вместе. Она рассказала, что это была компания за городом и мой муж присутствовал там, выпивал. Она у него спросила: "Как там ваша жена? Я на нее подписана". В тот момент он резко озверел, сказал что я "шл *ха". Затем, когда девушка ехала домой, он предложил ее подвести. Она рассказала, что тогда было 23:45, по факту комендантский час, и только по этой причине она согласилась, и это была ее большая ошибка, потому что потом он съехал с дороги в лес, изнасиловал ее, снял это на видео и шантажировал. Она сказала, что он дважды заставил ее это делать: "Я из очень простой семьи, он угрожал, что бросит гранату в мой дом" , — рассказала Эмеральд.

Несмотря на эту историю, женщина извинилась перед экс-военной за эту ситуацию, это шокировало больше всего. Евгения также рассказала, что ее бывший снимал на видео и их интимные отношения, и она уверена, что он в какой-то момент "сольет" эти видео. Однако она этого не боится.

Напомним, скандальному супругу Евгении Эмеральд запретили видеться с дочерью.

Также мы писали, что на защитницу Украины Евгению Эмеральд было совершено покушение.

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