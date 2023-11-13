Евгения Эмеральд сделала шокирующее признание о пережитом насилии в детстве

Скриншот из интервью Евгении Эмеральд для ЖВЛ

Бывшая военная Евгения Эмеральд, которая недавно рассказала о домашнем насилии со стороны своего мужа, впервые в жизни призналась, что в 14 лет пережила изнасилование.

Об этом женщина рассказала в интервью программе ЖВЛ.

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Никогда никому не рассказывала

Евгения Эмеральд продолжает появляться на телевидении и чуть ли не каждый раз с шокирующей новостью. В этот раз в интервью ЖВЛ женщина рассказала, что в подростковом возрасте пережила изнасилование. Ей тогда было 14.

"Я никогда об этом никому не рассказывала, даже маме родной. Я просто решила эту историю вычеркнуть из своей жизни, вроде бы этого никогда не было. Сейчас, после своей исповеди, я могу и об этом спокойно говорить. Когда ты говоришь, ты освобождаешься", — рассказала Евгения Тимуру Мирошниченко во время интервью.

Только сейчас женщина рассказала об этой ситуации своей маме. Однако в интервью подробностями не поделилась, только сказала, что преступник остался безнаказанным.

Скриншот со сторис instagram.com/emerald.evgeniya

"Насильника тогда не наказали. Мне было 14 лет, я была маленькая. Я очень сильно испугалась. Только сегодня я рассказала своей маме, она была шокирована", — сказала Эмеральд.

Эту историю женщина решила рассказать, ведь недавно узнала, что вышла замуж за насильника. Ее подписчица рассказала, что бывший Эмеральд — Евгений Стипанюк — изнасиловал ее.

"Я тогда только родила. Это произошло тогда, когда мы были вместе. Она рассказала, что это была компания за городом и мой муж присутствовал там, выпивал. Она у него спросила: "Как там ваша жена? Я на нее подписана". В тот момент он резко озверел, сказал что я "шл *ха". Затем, когда девушка ехала домой, он предложил ее подвести. Она рассказала, что тогда было 23:45, по факту комендантский час, и только по этой причине она согласилась, и это была ее большая ошибка, потому что потом он съехал с дороги в лес, изнасиловал ее, снял это на видео и шантажировал. Она сказала, что он дважды заставил ее это делать: "Я из очень простой семьи, он угрожал, что бросит гранату в мой дом" , — рассказала Эмеральд.

Несмотря на эту историю, женщина извинилась перед экс-военной за эту ситуацию, это шокировало больше всего. Евгения также рассказала, что ее бывший снимал на видео и их интимные отношения, и она уверена, что он в какой-то момент "сольет" эти видео. Однако она этого не боится.

Напомним, скандальному супругу Евгении Эмеральд запретили видеться с дочерью.

Также мы писали, что на защитницу Украины Евгению Эмеральд было совершено покушение.