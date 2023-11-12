Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Скандальному чоловіку Євгенії Емеральд заборонили бачитися з донькою arrow

Скандальному чоловіку Євгенії Емеральд заборонили бачитися з донькою

12 листопада 2023 09:06
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Скандальному чоловіку Євгенії Емеральд заборонили бачитися з донькою
Євгенія Емеральд. Фото: instagram.com/emerald.evgeniya
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Ексвійськова Євгенія Емеральд розповіла, що її чоловіку Євгену Стипанюку поки що заборонено бачитися з їхньої семимісячною донькою Афіною. Причина цього — замах на життя жінки, який відбувся раніше.

Про це Емеральд розповіла у своєму Instagram

Читайте також:

Перша перемога

Евгенія Емеральд опублікувала відео, на якому радісна виходить з приміщення райдержадміністрації і ледь не танцює від щастя. Виявилося, це її реакція на першу маленьку перемогу над колишнім. 

 

Емеральд
Скриншот з допису instagram.com/emerald.evgeniya

Вона розповіла, що Євгену Стипанюку, якого вона звинувачує у погрозах та домашньому насильстві, заборонили бачитися з їхньою маленькою донькою.

Жінка поділилася, що відбулося засідання комісії Служби у справах дітей та сім’ї Дарницької райдержадміністрації. На ньому розглядалася справа щодо встановлення графіку Євгена Стипанюка бачитися з донькою.

“Як відомо, щодо Стипанюка відкрито два кримінальних провадження щодо замаху на моє життя та погроз моєму життю і здоров’ю. Також Міноборони проводить розслідування щодо його приналежності до військової служби, а до суду подано позов щодо припису заборони його наближення до мене та доньки”, — розповіла Євгенія у дописі. 

 

Емеральд
Скриншот з допису instagram.com/emerald.evgeniya

Тож комісія одностайно проголосувала за те, щоб наразі не надавати Стипанюку жодних годин спілкування з донькою. Також за результатами вищенаведених справ призначать повторне засідання. Якщо ж жінка виграє суд щодо припису заборони наближення до пів року, це автоматично заборонить її колишньому наближатися до неї та дитини.

Нагадаємо, на захисницю України Євгенію Емеральд було скоєно замах.

Також ми писали, що Емеральд прийшла до Суханова та пройшла тест на детекторі брехні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі