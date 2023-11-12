Скандальному чоловіку Євгенії Емеральд заборонили бачитися з донькою

Євгенія Емеральд. Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Ексвійськова Євгенія Емеральд розповіла, що її чоловіку Євгену Стипанюку поки що заборонено бачитися з їхньої семимісячною донькою Афіною. Причина цього — замах на життя жінки, який відбувся раніше.

Про це Емеральд розповіла у своєму Instagram.

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Перша перемога

Евгенія Емеральд опублікувала відео, на якому радісна виходить з приміщення райдержадміністрації і ледь не танцює від щастя. Виявилося, це її реакція на першу маленьку перемогу над колишнім.

Скриншот з допису instagram.com/emerald.evgeniya

Вона розповіла, що Євгену Стипанюку, якого вона звинувачує у погрозах та домашньому насильстві, заборонили бачитися з їхньою маленькою донькою.

Жінка поділилася, що відбулося засідання комісії Служби у справах дітей та сім’ї Дарницької райдержадміністрації. На ньому розглядалася справа щодо встановлення графіку Євгена Стипанюка бачитися з донькою.

“Як відомо, щодо Стипанюка відкрито два кримінальних провадження щодо замаху на моє життя та погроз моєму життю і здоров’ю. Також Міноборони проводить розслідування щодо його приналежності до військової служби, а до суду подано позов щодо припису заборони його наближення до мене та доньки”, — розповіла Євгенія у дописі.

Скриншот з допису instagram.com/emerald.evgeniya

Тож комісія одностайно проголосувала за те, щоб наразі не надавати Стипанюку жодних годин спілкування з донькою. Також за результатами вищенаведених справ призначать повторне засідання. Якщо ж жінка виграє суд щодо припису заборони наближення до пів року, це автоматично заборонить її колишньому наближатися до неї та дитини.

Нагадаємо, на захисницю України Євгенію Емеральд було скоєно замах.

Також ми писали, що Емеральд прийшла до Суханова та пройшла тест на детекторі брехні.