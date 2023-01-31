Євробачення-2023 розкрило лого та слоган конкурсу

"Євробачення-2023" показало лого та слоган конкурсу: в соцмережах це назвали плагіатом
Вже увечері 31 січня відбудеться церемонія передавання ключів англійському місту Ліверпулю від міста-господаря тогорічного конкурсу, Турина, та жеребкування учасників півфіналів "Євробачення-2023". Також, організатори офіційно презентують логотип та слоган конкурсу.
Втім, у своїх соцмережах вони вже його розкрили і нарвались на критику.
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На відео під пісню Stefania тогорічних переможців Kalush Orchestra організатори показують муніципальну будівлю Ліверпуля з великим банером та лого.
У логотипі організатори зобразили чи то дзиґу, чи то серця у чотирьох кольорах: жовтий, синій, темно-синій та рожевий. Вони зображені у вигляді серця, яке вже давно є символом "Євробачення". Офіційний слоган конкурсу цього року бути звучати так: United by music — "Об'єднані музикою".
Цікаво, що публікацію зробив тільки офіційний акаунт Євробачення та британський мовник BBC. Українські сторінки організаторів поки що вирішили не спойлерити лого та девіз. Втім, в мережі вже активно публікують фото на тлі будівлі з банером та обговорюють лого та девіз.
Багатьом шанувальникам конкурсу лого нагадує "Дитяче Євробачення-2022", яке в грудні пройшло в столиці Вірменії, Єревані. Також фанати не в захваті від банального, на їхню думку, слогана.
- Що це за логотип? Схоже на Дитяче Євробачення
- Для "Євробачення-2005" добре, точно не для 2023-го. Після минулорічного чудового логотипа ми очікували більшого
- Це такий звичайний слоган для такого конкурсу
Нагадаємо, раніше ми писали, що від Чехії на "Євробачення-2023" хоче поїхати гурт з росіянкою у складі.
Також ми розповідали, що Франція визначилась, хто поїде у Ліверпуль на пісенний конкурс.