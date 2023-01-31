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"Євробачення-2023" показало лого та слоган конкурсу: в соцмережах це назвали плагіатом

31 січня 2023 10:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Євробачення-2023 розкрило лого та слоган конкурсу
Конкурс "Євробачення-2023" показав лого та слоган
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже увечері 31 січня  відбудеться церемонія передавання ключів англійському місту Ліверпулю від міста-господаря тогорічного конкурсу, Турина, та жеребкування учасників півфіналів "Євробачення-2023". Також, організатори офіційно презентують логотип та слоган конкурсу.

Втім, у своїх соцмережах вони вже його розкрили і нарвались на критику.

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Деталі

На відео під пісню Stefania тогорічних переможців Kalush Orchestra  організатори показують муніципальну будівлю Ліверпуля з великим банером та лого. 

У логотипі організатори зобразили чи то дзиґу, чи то серця у чотирьох кольорах: жовтий, синій, темно-синій та рожевий. Вони зображені у вигляді серця, яке вже давно є символом "Євробачення". Офіційний слоган конкурсу цього року бути звучати так: United by music — "Об'єднані музикою". 

Цікаво, що публікацію зробив тільки офіційний акаунт Євробачення та британський мовник BBC. Українські сторінки організаторів поки що вирішили не спойлерити лого та девіз. Втім, в мережі вже активно публікують фото на тлі будівлі з банером та обговорюють лого та девіз.

Багатьом шанувальникам конкурсу лого нагадує "Дитяче Євробачення-2022", яке в грудні пройшло в столиці Вірменії, Єревані. Також фанати не в захваті від банального, на їхню думку, слогана.

  • Що це за логотип? Схоже на Дитяче Євробачення
  • Для "Євробачення-2005" добре, точно не для 2023-го. Після минулорічного чудового логотипа ми очікували більшого
  • Це такий звичайний слоган для такого конкурсу
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Логотип та слоган конкурсу "Дитяче Євробачення-2022"

Нагадаємо, раніше ми писали, що від Чехії на "Євробачення-2023" хоче поїхати гурт з росіянкою у складі.

Також ми розповідали, що Франція визначилась, хто поїде у Ліверпуль на пісенний конкурс. 

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