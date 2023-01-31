Евровидение-2023 раскрыло лого и слоган конкурса

Конкурс "Евровидение-2023" показал лого и слоган

Уже вечером 31 января состоится церемония передачи ключей английскому городу Ливерпулю от города-хозяина конкурса, Турина, и жеребьевка участников полуфиналов "Евровидение-2023". Также организаторы официально презентуют логотип и слоган конкурса.

Впрочем, в своих соцсетях они его раскрыли и нарвались на критику.

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На видео под песню Stefania победителей Kalush Orchestra организаторы показывают муниципальное здание Ливерпуля с большим баннером и лого.

В логотипе организаторы изобразили то ли дзыгу, то сердца в четырех цветах: желтый, синий, темно-синий и розовый. Они изображены в виде сердца, которое уже давно является символом "Евровидения". Официальный слоган конкурса в этом году звучит так: United by music — "Объединенные музыкой".

Интересно, что публикацию сделал только официальный аккаунт "Евровидения" и британский вещатель BBC. Украинские страницы организаторов пока решили не спойлерить лого и девиз. Впрочем, в сети уже активно публикуют фото на фоне здания с баннером и обсуждают лого и девиз.

Многим поклонникам конкурса лого напоминает "Детское Евровидение-2022", которое в декабре прошло в столице Армении, Ереване. Также фанаты не в восторге от банального, по их мнению, слогана.

Что это за логотип? Похоже на Детское Евровидение.

Для "Евровидения-2005" хорошо, точно не для 2023-го. После прошлогоднего великолепного логотипа мы ожидали большего

Это такой обычный слоган для такого конкурса

Лого и слоган конкурса "Детское Евровидение-2022"

Напомним, ранее мы писали, что от Чехии на "Евровидение-2023" хочет поехать группа с россиянкой в составе.

Также мы рассказывали, что Франция определилась, кто уедет в Ливерпуль на песенный конкурс.