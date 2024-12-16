Який вигляд має сцена Євробачення-2025 — фото

Дизайн сцени пісенного конкурсу Євробачення-2025. Фото: Instagram/eurovision

В понеділок, 16 грудня, рівно за пів року до кульмінації Євробачення-2025, організатори конкурсу показали, який вигляд матиме сцена у швейцарському Базелі. Саме там 17 травня 2025 року пройде фінал, а 13 та 15 травня — півфінали.

Про це повідомляється на офіційному сайті Євробачення.

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Вже увосьме оформленням сцени Євробачення займається художник-постановник зі швейцарським корінням Флоріан Відер. Цього разу дизайн сцени для 69-го пісенного конкурсу Євробачення був натхненний горами та різноманітністю Швейцарії.

"Нашою метою було створити революційну концепцію сцени — цілісний досвід, якого ми ніколи раніше не бачили на Євробаченні. Завдяки ефектному плануванню сцени глядачі зможуть стати частиною Євробачення, як ніколи раніше", — прокоментував він для конкурсу.

Дизайн сцени та арени Євробачення-2025. Фото: Instagram/eurovision

Дизайн сцени пісенного конкурсу Євробачення-2025. Фото: Instagram/eurovision

Також почалась попередня реєстрація придбання квитків. Її можна зробити за посиланням на сайт. Вона триватиме до 10 січня 2025 року. Це необхідно для запобігання перепродажу квитків. Як і в минулі роки, глядачі зможуть відвідати генеральні прогони трьох шоу, півфінали, фінал та репетиції.

Перший період продажу квитків починається 29 січня 2025 року. Ціни на різні шоу та категорії коливатимуться від 40 до 350 швейцарських франків (1 900-16 400 грн).

Нагадаємо, раніше ми писали, що у "Дії" обирають журі нацвідбору на Євробачення-2025. Також ми розповідали, що співачка СолоХа натякнула на кумівство у нацвідборі Євробачення.