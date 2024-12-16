Как выглядит сцена Евровидения-2025 — фото

Дизайн сцены песенного конкурса "Евровидение-2025". Фото: Instagram/eurovision

В понедельник, 16 декабря, ровно за полгода до кульминации Евровидения-2025, организаторы конкурса показали, как будет выглядеть сцена в швейцарском Базеле. Именно там 17 мая 2025 года пройдет финал, а 13 и 15 мая — полуфиналы.

Об этом сообщается на официальном сайте Евровидения.

Читайте также:

Сцена Евровидения-2024 и предпродажа билетов

Уже в восьмой раз оформлением сцены Евровидения занимается художник-постановщик со швейцарскими корнями Флориан Видер. На этот раз дизайн сцены для 69-го песенного конкурса Евровидения был вдохновлен горами и разнообразием Швейцарии.

"Нашей целью было создать революционную концепцию сцены — целостный опыт, которого мы никогда раньше не видели на Евровидении. Благодаря эффектному планированию сцены зрители смогут стать частью Евровидения, как никогда раньше", — прокомментировал он для конкурса.

Дизайн сцены и арены Евровидения-2025. Фото: Instagram/eurovision

Дизайн сцены песенного конкурса Евровидение-2025. Фото: Instagram/eurovision

Также началась предварительная регистрация приобретения билетов. Ее можно сделать по ссылке на сайте. Она продлится до 10 января 2025 года. Это необходимо для предотвращения перепродажи билетов. Как и в прошлые годы, зрители смогут посетить генеральные прогоны трех шоу, полуфиналов, финалов и репетиций.

Первый период продажи билетов начинается 29 января 2025 года. Цены на разные шоу и категории будут колебаться от 40 до 350 швейцарских франков (1 900-16 400 грн).

Напомним, ранее мы писали, что в "Дії" выбирают жюри нацотбора на Евровидение-2025. Также мы рассказывали, что певица СолоХа намекнула на кумовство в нацотборе Евровидения.