Как выглядит сцена Евровидения-2025 — фото

Евровидение-2025 — новый дизайн сцены и предпродажа билетов
В понедельник, 16 декабря, ровно за полгода до кульминации Евровидения-2025, организаторы конкурса показали, как будет выглядеть сцена в швейцарском Базеле. Именно там 17 мая 2025 года пройдет финал, а 13 и 15 мая — полуфиналы.
Об этом сообщается на официальном сайте Евровидения.
Сцена Евровидения-2024 и предпродажа билетов
Уже в восьмой раз оформлением сцены Евровидения занимается художник-постановщик со швейцарскими корнями Флориан Видер. На этот раз дизайн сцены для 69-го песенного конкурса Евровидения был вдохновлен горами и разнообразием Швейцарии.
"Нашей целью было создать революционную концепцию сцены — целостный опыт, которого мы никогда раньше не видели на Евровидении. Благодаря эффектному планированию сцены зрители смогут стать частью Евровидения, как никогда раньше", — прокомментировал он для конкурса.
Также началась предварительная регистрация приобретения билетов. Ее можно сделать по ссылке на сайте. Она продлится до 10 января 2025 года. Это необходимо для предотвращения перепродажи билетов. Как и в прошлые годы, зрители смогут посетить генеральные прогоны трех шоу, полуфиналов, финалов и репетиций.
Первый период продажи билетов начинается 29 января 2025 года. Цены на разные шоу и категории будут колебаться от 40 до 350 швейцарских франков (1 900-16 400 грн).
Напомним, ранее мы писали, что в "Дії" выбирают жюри нацотбора на Евровидение-2025. Также мы рассказывали, что певица СолоХа намекнула на кумовство в нацотборе Евровидения.
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