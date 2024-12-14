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Відома співачка натякнула на кумівство у Нацвідборі Євробачення

14 грудня 2024 17:37
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
СолоХа має претензії до Нацвідбору  Євробачення та Тіни Кароль
Співачка СолоХа. Фото: Instagram/soloha_official
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Напередодні співачка Тіна Кароль та "Суспільне Мовлення" оголосили 20-ку артистів, які потрапили до лонглиста Нацвідбору на Євробачення-2025. В ньому немає музичної виконавиці СолоХи, яка однією з перших подала заявки на участь у відборі. Мовчати зіркова уродженка Одеси не стала та натякнула на кумівство в шоу-бізнесі. 

Про це повідомляє Life. Факти ICTV.

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СолоХа має претензії до Нацвідбору  Євробачення

Артистка відправила дві нові композиції на розгляд "Суспільному Мовленню", який займається організацією Євробаченням в нашій країні. Втім музична продюсерка Нацвідбору, співачка Тіна Кароль, не відібрала СолоХу. Остання пригадала музичного виконавця KHAYAT, який має шанс вже втретє потрапити до Нацвідбору. Тоді як СолоХа жодного разу так і не потрапила навіть в лонглист.

"Був у команді Кароль на талант-шоу у 2019 році. І в тому ж році він перший раз потрапив на Нацвідбір. А у 2020 році KHAYAT співав колядку "Роди, Боже" з Jerry Heil на шоу Тіни Кароль, і в тому ж році вдруге пройшов до Нацвідбору. І тепер 2024 рік — мені, чесно кажучи, вже смішно, бо KHAYAT втретє пробує себе на Євробачення", — зазначила СолоХа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KHAYAT (@ado.khayat)

Згадала СолоХа і гурт Ziferblat, який цього року посів друге місце на Нацвідборі. Музиканти програли Alyona Alyona та Jerry Heil, які у підсумку поїхали до шведського Мальме (посіли третє місце).  СолоХа нагадала про участь гурту Ziferblat в авторському проєкті Тіни Кароль "Дім звукозапису".

"Одразу виникає питання: у хлопців є фаворитка в обличчі Кароль? Так це чи ні — судити людям. Але все очевидно. Дуже хотілося б, щоби розглядали артиста комплексно і без "кумівства", — зазначила СолоХа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ziferblat (@ziferblat_band)

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Анастасія Приходько розкритикувала участь України в Євробаченні. Також ми розповідали, що фронтмен гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко різко відреагував на оголошення учасників Нацвідбору на "Євробачення-2025".

Євробачення музика Тіна Кароль українські зірки співачка

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