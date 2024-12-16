Нацвідбір на Євробачення-2025 — у Дії стартувало голосування за членів журі конкурсу

Голосування за журі нацвідбору у "Дії". Фото: Суспільне

У застосунку "Дія" розпочалося голосування за членів журі нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025". Стало відомо, хто з музикантів претендує оцінювати учасників.

Про старт голосування повідомило "Суспільне. Євробачення".

Читайте також:

Хто претендує стати членом журі нацвідбору на Євробачення-2025

На голосуванні представлено 10 кандидатів, які претендують зайняти крісло журі на цьогорічному відборі. Лише троє музикантів, які наберуть найбільшу кількість голосів від українців, візьмуть на себе відповідальну місію обрати представника України на "Євробаченні-2025".

Так, серед кандидатів на місце журі: саундпродюсер і учасник гурту TVORCHI Андрій Гуцуляк, співачка Джамала, лідер гурту LATEXFAUNA Дмитро Зезюлін, фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко, лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк, телерадіоведуча Анна Свиридова, лідер рок-гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець, режисерка Катя Царик, співак та продюсер Саша Чемеров, композитор та продюсер Дмитро Шуров.

Кандидати у члени журі нацвідбору на Євробачення-2025. Фото: Суспільне

Кандидати у журі нацвідбору на Євробачення-2025. Фото: Суспільне

Для того, щоб віддати голос за свого фаворита, необхідно зайти в "Дію", обрати розділ "Опитування" та обрати одного з кандидатів. Голосування буде тривали до 23 грудня включно.

Нагадаємо, учасника нацвідбору на "Євробачення-2025" звинувати у нещирості.

Також ми писали, що відомий співак послав на х*й Тіну Кароль через оголошення лонглиста нацвідбору.