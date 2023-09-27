Ілон Маск показав свого 3-річного сина

Скриншот з відео: twitter.com/elonmusk

Ілон Маск вперше за довгий час показав свого 3-річного сина Екс Еш Ей-Твелва від колишньої — співачки Граймс. Мільярдер і винахідник взяв з собою хлопчика на робочу зустріч.

Відео з зустрічі опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

Читайте також:

"Мати дітей означає рятувати світ"

Ілон Маск нечасто показує своїх дітей, яких у нього десятеро. Проте свого 3-річного сина Екс Еш Ей-Твелва бізнесмен взяв з собою на зустріч з президенткою Угорщини Каталін Новак і показав малого перед камерами.

Хлопчик був з татом протягом усієї зустрічі, яка відбувалася на виробництві автомобілей Тесла. Він сидів переважно у Маска на руках і іноді на плечах. Екс Еш посміхався і, здається, гарно проводив час в компанії батька і президентки.

Скриншот з відео: twitter.com/elonmusk

Скриншот з відео: twitter.com/elonmusk

Вочевидь, останнім часом мільярдер часто проводить час зі своїми дітьми, адже нещодавно він опублікував твіт, у якому написав, що мати дітей означає рятувати світ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Ембер Герд не давала Ілону Маску дозвіл на оприлюднення її інтимного фото. А також, що епатажна співачка народила Маску десяту дитину.