Ілон Маск показав свого 3-річного сина
Ілон Маск вперше за довгий час показав свого 3-річного сина Екс Еш Ей-Твелва від колишньої — співачки Граймс. Мільярдер і винахідник взяв з собою хлопчика на робочу зустріч.
Відео з зустрічі опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).
"Мати дітей означає рятувати світ"
Ілон Маск нечасто показує своїх дітей, яких у нього десятеро. Проте свого 3-річного сина Екс Еш Ей-Твелва бізнесмен взяв з собою на зустріч з президенткою Угорщини Каталін Новак і показав малого перед камерами.
September 26, 2023
Хлопчик був з татом протягом усієї зустрічі, яка відбувалася на виробництві автомобілей Тесла. Він сидів переважно у Маска на руках і іноді на плечах. Екс Еш посміхався і, здається, гарно проводив час в компанії батька і президентки.
Вочевидь, останнім часом мільярдер часто проводить час зі своїми дітьми, адже нещодавно він опублікував твіт, у якому написав, що мати дітей означає рятувати світ.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Ембер Герд не давала Ілону Маску дозвіл на оприлюднення її інтимного фото. А також, що епатажна співачка народила Маску десяту дитину.