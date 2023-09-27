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Ілон Маск показав свого 3-річного сина

27 вересня 2023 09:56
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Ілон Маск показав свого 3-річного сина
Скриншот з відео: twitter.com/elonmusk
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Ілон Маск вперше за довгий час показав свого 3-річного сина Екс Еш Ей-Твелва від колишньої — співачки Граймс. Мільярдер і винахідник взяв з собою хлопчика на робочу зустріч.

Відео з зустрічі опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

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"Мати дітей означає рятувати світ"

Ілон Маск нечасто показує своїх дітей, яких у нього десятеро. Проте свого 3-річного сина Екс Еш Ей-Твелва бізнесмен взяв з собою на зустріч з президенткою Угорщини Каталін Новак і показав малого перед камерами. 

 

Хлопчик був з татом протягом усієї зустрічі, яка відбувалася на виробництві автомобілей Тесла. Він сидів переважно у Маска на руках і іноді на плечах. Екс Еш посміхався і, здається, гарно проводив час в компанії батька і президентки. 

 

Скриншот з відео: twitter.com/elonmusk
Скриншот з відео: twitter.com/elonmusk

Вочевидь, останнім часом мільярдер часто проводить час зі своїми дітьми, адже нещодавно він опублікував твіт, у якому написав, що мати дітей означає рятувати світ. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Ембер Герд не давала Ілону Маску дозвіл на оприлюднення її інтимного фото. А також, що епатажна співачка народила Маску десяту дитину. 

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