Илон Маск показал своего 3-летнего сына

Скриншот с видео: twitter.com/elonmusk

Илон Маск впервые за долгое время показал своего 3-летнего сына Экс Эш Эй-Твелва от своей бывшей — певицы Граймс. Миллиардер и изобретатель взял с собой мальчика на рабочую встречу.

Видео со встречи опубликовал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

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"Иметь детей значит спасать мир"

Илон Маск редко показывает своих детей, которых у него десять. Однако своего 3-летнего сына Экс Эш Эй-Твелва бизнесмен взял с собой на встречу с президентом Венгрии Каталин Новак и показал малыша перед камерами.

Мальчик был с папой на протяжении всей встречи, проходившей на производстве автомобилей Тесла. Он сидел преимущественно у Маска на руках и иногда на плечах. Экс Эш улыбался и, кажется, хорошо проводил время в компании отца и президента.

Скриншот с видео: twitter.com/elonmusk

Скриншот с видео: twitter.com/elonmusk

Очевидно, в последнее время миллиардер часто проводит время со своими детьми, ведь недавно он опубликовал твит, в котором написал, что иметь детей означает спасать мир.

Напомним, недавно мы писали, что Эмбер Герд не давала Илону Маску разрешение на обнародование ее интимного фото. А также, что эпатажная певица родила Маску десятого ребенка.