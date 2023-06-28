Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Илон Маск провел "впечатляющий" спарринг перед поединком с Цукербергом arrow

Илон Маск провел "впечатляющий" спарринг перед поединком с Цукербергом

28 июня 2023 17:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Илон Маск провел "впечатляющий" спарринг перед поединком с Цукербергом
Бизнесмен Илон Маск. Фото: instagram.com/simpliciterpulchra/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бизнесмен и глава компании Tesla Илон Маск готовится к предстоящему бою с основателем Facebook Марком Цукербергом. Так, Маск провел тренировку с ученым Лексом Фридманом.

Об этом Фридман сообщил в своем Twitter.

Читайте также:

Впечатляющая сила и мощь

Лекс занимается исследованием искусственного интеллекта и имеет черный пояс по джиу-джитсу. Ученый был под впечатлением от физической фомы Маска и поделился общими фотографиями с тренировки.

"Вчера я провел импровизированную тренировку с Илоном Маском в течение нескольких часов. Я чрезвычайно поражен его силой, мощностью и умением действовать как на ногах, так и на полу. Это было эпически. То, как Илон и Марк занимаются боевыми искусствами", — рассказал спарринг-партнер Илона Маска.

О бое Маска против Цукерберга сообщили на прошлой неделе. Поводом стало то, что директор по продуктам компании Facebook Крис Кок представил проект под названием Threads, конкурентный принадлежащему Маску Twitter.

Марк Цукерберг, кстати, занимается джиу-джитсу, но Маска это не испугало.

Ранее бой прокомментировала мать Илона Маска, модель Мэй Маск. Сообщившая, что отменила бой. Но судя по последним новостям, поединок, возможно, состоится.

Напомним, владелец компании Twitter Илон Маск пересмотрел свое решение и разблокировал аккаунты журналистов, критиковавших его действия. До этого бизнесмен объявил, что соцсеть удалит их профили.

Ранее мама бизнесмена Илона Маска, 74-летняя модель Мэй, приняла участие в модном показе. Женщина поразила выходом в наряде цвета фуксии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Израиль — Украина — самый серьезный кризис в отношениях

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз