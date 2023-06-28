Илон Маск провел "впечатляющий" спарринг перед поединком с Цукербергом

Бизнесмен Илон Маск. Фото: instagram.com/simpliciterpulchra/

Бизнесмен и глава компании Tesla Илон Маск готовится к предстоящему бою с основателем Facebook Марком Цукербергом. Так, Маск провел тренировку с ученым Лексом Фридманом.

Об этом Фридман сообщил в своем Twitter.

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Впечатляющая сила и мощь

Лекс занимается исследованием искусственного интеллекта и имеет черный пояс по джиу-джитсу. Ученый был под впечатлением от физической фомы Маска и поделился общими фотографиями с тренировки.

"Вчера я провел импровизированную тренировку с Илоном Маском в течение нескольких часов. Я чрезвычайно поражен его силой, мощностью и умением действовать как на ногах, так и на полу. Это было эпически. То, как Илон и Марк занимаются боевыми искусствами", — рассказал спарринг-партнер Илона Маска.

О бое Маска против Цукерберга сообщили на прошлой неделе. Поводом стало то, что директор по продуктам компании Facebook Крис Кок представил проект под названием Threads, конкурентный принадлежащему Маску Twitter.

Я испытывал impromptu тренующее session с @elonmusk для нескольких часов естердена. Я имею чрезвычайно impresed with его strength, moc, and skill, on feet and on the ground. It was epic. Это реально поощряет понравиться Elon and Mark, становящееся артиллерийское искусство, а я думаю, что в мире есть… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw — Lex Fridman (@lexfridman) Июнь 27, 2023

Марк Цукерберг, кстати, занимается джиу-джитсу, но Маска это не испугало.

Ранее бой прокомментировала мать Илона Маска, модель Мэй Маск. Сообщившая, что отменила бой. Но судя по последним новостям, поединок, возможно, состоится.

Напомним, владелец компании Twitter Илон Маск пересмотрел свое решение и разблокировал аккаунты журналистов, критиковавших его действия. До этого бизнесмен объявил, что соцсеть удалит их профили.

Ранее мама бизнесмена Илона Маска, 74-летняя модель Мэй, приняла участие в модном показе. Женщина поразила выходом в наряде цвета фуксии.