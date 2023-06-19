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Мама Ілона Маска приміряла стильний аксесуар від королівського капелюшника

19 червня 2023 19:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мама Ілона Маска приміряла стильний аксесуар від королівського капелюшника
Модель Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Мама бізнесмена Ілона Маска, Мей Маск, має відмінний смак у питаннях стилю. Для традиціних кінних перегонів в Аскоті вона обрала капелюшки у легендарного дизайнера.

Фото у яскравих аксесуарах Мей поділилась у своєму Instagram.

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74-річна модель Мей приміряла кілька оригінальних головних уборів і знялась разом з дизайнером у його магазині.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maye Musk (@mayemusk)

"Завтра Аскот. А ви вже підготували капелюшок", — підписала Мей Маск світлину.

Мей Маск має 50-річний досвід у модельній індустрії. Жінка навіть у своєму поважному віці часто виходить на подіум.

Філіп Трейсі вже тридцять років створює головні убори для членів королівської родини та знаменитостей. Також Трейсі створює аксесуари для будинків моди Chanel, Givenchy, Valentino, Versace. А ще капелюшки Трейсі можна побачити у фільмах про Гаррі Поттера та в серіалі "Секс у великому місті".

Великою популярністю користуються капелюшки дизайнера на Аскоті. Кінні перегони проходять неподалік Віндзора з 1711 року і збирають членів британської королівської родини, а також сотні тисяч прихильників кінного спорту. Саме капелюшки є незмінним аксесуаром, без якого гості не приходять на подію.

Нагадаємо, французька супермодель Сінді Бруна з'явилася на кінофестивалі у Каннах у капелюсі від відомого українського дизайнера. Зірка ефектно позувала перед фотографами у аксесуарі від Ruslan Baginskiy.

Раніше американська співачка Бейонсе відкрила у Стокгольмі світовий тур. На відкритті вона була у сріблястому капелюсі-канотьє від українського бренду Ruslan Baginskiy.

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