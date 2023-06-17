Мама Ілона Маска вийшла на подіум у яскравому вбранні

Модель Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk/

Мама бізнесмена Ілона Маска, 74-річна модель Мей взяла участь у модному показі. Жінка вразила виходом у вбранні кольору фуксія.

Фото з дефіле Мей поділилась у своєму Instagram.

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Мей Маск підкорила подіум

Мей Маск пройшлася подіумом у Флоренції. Захід організував британський Vogue.

Мей часто бере участь у модних подіях. Так, вона прикрасила обкладинку Sports Illustrated’s annual swimsuit issue, і стала однією з найстарших моделей глянцю.

"Я працюю моделлю 50 років, але не вважалась саме моделлю купальників, тепер вік не має значення. Багато жінок бояться старішати, що не будуть гарно виглядати у купальнику, тому я подаю приклад, щоб жінки більше не мали про це хвилюватися, — говорить Мей Маск, — я не сиджу на божевільних дієтах, через них втрачаєш енергію. Коли мені потрібно схуднути, я просто відмовляюсь від калорійної їжі, жодної картоплі фрі, смаженої курки або соусів. Не їм десертів, і тоді втрачаю вагу дуже швидко".

Мей Маск у Sports Illustrated Swimsuit issue. Фото: Sports Illustrated Swimsuit issue

Раніше 82-річна зірка "Гаррі Поттера" Міріам Маргуліс знялась у провокативній фотосесії. Акторка позувала оголеною для глянцевого видання. На знімкам Міріам, яка зіграла у фільмах про чарівника професорку Спраут, позує в оригінальному вбранні, а також топлес. В інтерв'ю акторка зізналася, що не любить власне тіло.

Нагадаємо, американська письменниця та бізнесвумен Марта Стюарт з'явилася на обкладинці видання Sports Illustrated. Зірка взяла участь у фотосесії, ставши найстаршою моделлю в історії глянцю.