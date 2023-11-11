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Ілона Гвоздьова зізналася, скільки їй коштувало збільшити груди

11 листопада 2023 14:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ілона Гвоздьова зізналася, скільки їй коштувало збільшити груди
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Ілона Гвоздьова нещодавно зробила мамопластику. Зірка зізналася, що тривалий час відклада гроші на операцію.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Слава+".

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Збільшити груди коштує від трьох до п'яти тисяч євро

Гвоздьова поділилася, що ціна залежить від того, де саме і в якого лікаря буде операція. Зазвичай збільшення грудей коштує від трьох до п'яти тисяч євро.

 

"Враховуючи, в якій клініці ви робите, якого лікаря обрали і який бренд імплантів ви будете ставити. В середньому, десь від трьох до п'яти тисяч євро", — розповіла Гвоздьова.

Хореографиня розповіла, що після других пологів її бюст втратив естетичний вигляд:

"Я не хочу мати вигляд студентки. Я хочу бути жінкою в 35 років і почуватися більш жіночною. Це була моя основна мета. Це не через хейт якийсь, або через те, що це тренд. Я це зробила свідомо, бо перш за все цього хотіла я", — прокоментувала зірка.

Ілона тривалий час збирала гроші на операцію. І навіть просила своїх подруг на день народження дарувати їй гроші.

"Я більше скажу, коли був мій ювілей, я влаштувала дівич-вечір. Я всім дівчатам сказала: не даруйте мені жодних квітів, жодних подарунків. Подаруйте мені, будь ласка, гроші, тому що я маю ціль. Я хочу зробити мамопластику, тому збираю на операцію", — сказала зірка.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова розповіла, як відреагував чоловік на її бажання збільшити груди.

Раніше співачка MamaRika зробила уколи краси.

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