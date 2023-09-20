Співачка MamaRika зробила уколи краси

Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Співачка MamaRika наважилась на уколи краси. Зірка довго думала, і нарешті вирушила до косметолога.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram.

Читайте також:

Процедури краси

За словами MamaRika, на одній генетиці вона вже "не виїжджає". Зірка розповіла, що у її віці, артистці 34, вже настав час для уколів краси. Заявивши, "моє тіло, моє діло", артистка поїхала на біоревіталізацію.

Співачка MamaRika під час процедури. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Співачка MamaRika під час процедури. Фото: instagram.com/mamarika_official/

До фахівця на процедуру з собою MamaRika взяла свого чоловіка, шоумена Сергія Середу.

"Було терпимо, я думала буде гірше. Будемо робити курс", — прокоментувала візит MamaRika.

Співачка пообіцяла обов'язково поділитися з підписниками результатами процедури.

Біоревіталізація є внутрішньошкірним введенням гіалуронової кислоти. Процедура здатна надати швидку омолоджуючу дію та справляється з віковими змінами.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова призначила дату операції та показала імпланти.

Раніше Ілона Гвоздьова зібралася збільшити груди.