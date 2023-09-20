Співачка MamaRika зробила уколи краси
Співачка MamaRika наважилась на уколи краси. Зірка довго думала, і нарешті вирушила до косметолога.
Про це артистка розповіла у своєму Instagram.
Процедури краси
За словами MamaRika, на одній генетиці вона вже "не виїжджає". Зірка розповіла, що у її віці, артистці 34, вже настав час для уколів краси. Заявивши, "моє тіло, моє діло", артистка поїхала на біоревіталізацію.
До фахівця на процедуру з собою MamaRika взяла свого чоловіка, шоумена Сергія Середу.
"Було терпимо, я думала буде гірше. Будемо робити курс", — прокоментувала візит MamaRika.
Співачка пообіцяла обов'язково поділитися з підписниками результатами процедури.
Біоревіталізація є внутрішньошкірним введенням гіалуронової кислоти. Процедура здатна надати швидку омолоджуючу дію та справляється з віковими змінами.
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