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Співачка MamaRika зробила уколи краси

20 вересня 2023 15:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Співачка MamaRika зробила уколи краси
Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка MamaRika наважилась на уколи краси. Зірка довго думала, і нарешті вирушила до косметолога.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram.

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За словами MamaRika, на одній генетиці вона вже "не виїжджає". Зірка розповіла, що у її віці, артистці 34, вже настав час для уколів краси. Заявивши, "моє тіло, моє діло", артистка поїхала на біоревіталізацію.

 

Співачка MamaRika під час процедури. Фото: instagram.com/mamarika_official/
Співачка MamaRika під час процедури. Фото: instagram.com/mamarika_official/

 

Співачка MamaRika під час процедури. Фото: instagram.com/mamarika_official/
Співачка MamaRika під час процедури. Фото: instagram.com/mamarika_official/

До фахівця на процедуру з собою MamaRika взяла свого чоловіка, шоумена Сергія Середу.

"Було терпимо, я думала буде гірше. Будемо робити курс", — прокоментувала візит MamaRika.

Співачка пообіцяла обов'язково поділитися з підписниками результатами процедури.

Біоревіталізація є внутрішньошкірним введенням гіалуронової кислоти. Процедура здатна надати швидку омолоджуючу дію та справляється з віковими змінами.

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