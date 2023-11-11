Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Илона Гвоздева призналась, сколько ей стоило увеличить грудь arrow

Илона Гвоздева призналась, сколько ей стоило увеличить грудь

11 ноября 2023 14:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ілона Гвоздьова зізналася, скільки їй коштувало збільшити груди
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщица Илона Гвоздева недавно сделала маммопластику. Звезда призналась, что долгое время откладывает деньги на операцию.

Об этом она рассказала в интервью "Слава+".

Читайте также:

Увеличить грудь стоит от трех до пяти тысяч евро

Гвоздева поделилась, что цена зависит от того, где именно и у какого врача будет операция. Обычно увеличение груди стоит от трех до пяти тысяч евро.

 

"Учитывая, в какой клинике вы делаете, какого врача выбрали и какой бренд имплантов вы будете ставить. В среднем, где-то от трех тысяч евро до пяти", — рассказала Гвоздева.

Хореограф рассказала, что после вторых родов ее бюст потерял эстетичный вид:

"Я не хочу выглядеть студенткой. Я хочу быть женщиной в 35 лет и чувствовать себя более женственной. Это была моя основная цель. Это не из-за хейта какого-то, или из-за того, что это тренд. Я это сделала сознательно, потому что прежде всего этого хотела я", — прокомментировала звезда.

Илона долго собирала деньги на операцию. И даже просила своих подруг на день рождения дарить ей деньги.

"Я больше скажу, когда был мой юбилей, я устроила девичник. Я всем девочкам сказала: не дарите мне никаких цветов, никаких подарков. Подарите мне, пожалуйста, деньги, потому что у меня есть цель. Я хочу сделать маммопластику, поэтому собираю на операцию", — сказала звезда.

Напомним, Илона Гвоздева рассказала, как отреагировал супруг на ее желание увеличить грудь.

Ранее певица MamaRika сделала уколы красоты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме