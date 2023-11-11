Ілона Гвоздьова зізналася, скільки їй коштувало збільшити груди

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева недавно сделала маммопластику. Звезда призналась, что долгое время откладывает деньги на операцию.

Об этом она рассказала в интервью "Слава+".

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Увеличить грудь стоит от трех до пяти тысяч евро

Гвоздева поделилась, что цена зависит от того, где именно и у какого врача будет операция. Обычно увеличение груди стоит от трех до пяти тысяч евро.

"Учитывая, в какой клинике вы делаете, какого врача выбрали и какой бренд имплантов вы будете ставить. В среднем, где-то от трех тысяч евро до пяти", — рассказала Гвоздева.

Хореограф рассказала, что после вторых родов ее бюст потерял эстетичный вид:

"Я не хочу выглядеть студенткой. Я хочу быть женщиной в 35 лет и чувствовать себя более женственной. Это была моя основная цель. Это не из-за хейта какого-то, или из-за того, что это тренд. Я это сделала сознательно, потому что прежде всего этого хотела я", — прокомментировала звезда.

Илона долго собирала деньги на операцию. И даже просила своих подруг на день рождения дарить ей деньги.

"Я больше скажу, когда был мой юбилей, я устроила девичник. Я всем девочкам сказала: не дарите мне никаких цветов, никаких подарков. Подарите мне, пожалуйста, деньги, потому что у меня есть цель. Я хочу сделать маммопластику, поэтому собираю на операцию", — сказала звезда.

Напомним, Илона Гвоздева рассказала, как отреагировал супруг на ее желание увеличить грудь.

Ранее певица MamaRika сделала уколы красоты.