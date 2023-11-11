Ілона Гвоздьова зізналася, скільки їй коштувало збільшити груди

Илона Гвоздева призналась, сколько ей стоило увеличить грудь
Танцовщица Илона Гвоздева недавно сделала маммопластику. Звезда призналась, что долгое время откладывает деньги на операцию.
Об этом она рассказала в интервью "Слава+".
Увеличить грудь стоит от трех до пяти тысяч евро
Гвоздева поделилась, что цена зависит от того, где именно и у какого врача будет операция. Обычно увеличение груди стоит от трех до пяти тысяч евро.
"Учитывая, в какой клинике вы делаете, какого врача выбрали и какой бренд имплантов вы будете ставить. В среднем, где-то от трех тысяч евро до пяти", — рассказала Гвоздева.
Хореограф рассказала, что после вторых родов ее бюст потерял эстетичный вид:
"Я не хочу выглядеть студенткой. Я хочу быть женщиной в 35 лет и чувствовать себя более женственной. Это была моя основная цель. Это не из-за хейта какого-то, или из-за того, что это тренд. Я это сделала сознательно, потому что прежде всего этого хотела я", — прокомментировала звезда.
Илона долго собирала деньги на операцию. И даже просила своих подруг на день рождения дарить ей деньги.
"Я больше скажу, когда был мой юбилей, я устроила девичник. Я всем девочкам сказала: не дарите мне никаких цветов, никаких подарков. Подарите мне, пожалуйста, деньги, потому что у меня есть цель. Я хочу сделать маммопластику, поэтому собираю на операцию", — сказала звезда.
Напомним, Илона Гвоздева рассказала, как отреагировал супруг на ее желание увеличить грудь.
Ранее певица MamaRika сделала уколы красоты.
Читайте Новини.LIVE!