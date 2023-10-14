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Ілона Гвоздьова розповіла, як відреагував чоловік на її бажання збільшити груди

14 жовтня 2023 16:39
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ілона Гвоздьова розповіла, як відреагував чоловік на її бажання збільшити груди
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Ілона Гвоздьова готується до пластичної операції. Зірка розповіла, коли відбудеться процедура та як її чоловік ставиться до її рішення.

Про це Гвоздьова написала у своєму Instagram.

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Операція призначена на жовтень

Танцівниця поділилася з підписниками подробицями підготовки до операції, яку їй призначили на жовтень. Гвоздьова зізналася, що досі не визначилася з розміром імплантів, але дуже щаслива. До того ж, розповіла хореографиня, чоловік прийняв її решення.

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова не може визначитися з розміром імплантів. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова не може визначитися з розміром імплантів. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова з чоловіком. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова з чоловіком. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Вреті-решт він сказав найважливіші для мене слова: "якщо це зробить тебе щасливою, роби", — сказала танцівниця.

Ілона Гвоздьова також додала, що після операції вона має зробити перерву в тренуваннях на два місяці.

За словами зірки, вона за останні роки лише два рази наближалася до омріяних форм: під час вагітності та вигодування дітей. Тож зараз Гвоздьова вирішила радикально вирішити питання.

"Коли я зрозуміла, що всі можливі природні фактори я випробувала, я почала думати про хірургічне втручання і досконало вивчати цей момент. На сприйняття, ознайомлення та роздуми у мене пішло три роки. Консультації у багатьох лікарів, розмови з подругами і безкінечні розглядання себе у дзеркалі", — сказала танцівниця.

Нагадаємо, співачка MamaRika зробила уколи краси.

Раніше Ілона Гвоздьова призначила дату операції та показала імпланти.

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