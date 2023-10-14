Ілона Гвоздьова розповіла, як відреагував чоловік на її бажання збільшити груди
Танцівниця Ілона Гвоздьова готується до пластичної операції. Зірка розповіла, коли відбудеться процедура та як її чоловік ставиться до її рішення.
Про це Гвоздьова написала у своєму Instagram.
Операція призначена на жовтень
Танцівниця поділилася з підписниками подробицями підготовки до операції, яку їй призначили на жовтень. Гвоздьова зізналася, що досі не визначилася з розміром імплантів, але дуже щаслива. До того ж, розповіла хореографиня, чоловік прийняв її решення.
"Вреті-решт він сказав найважливіші для мене слова: "якщо це зробить тебе щасливою, роби", — сказала танцівниця.
Ілона Гвоздьова також додала, що після операції вона має зробити перерву в тренуваннях на два місяці.
За словами зірки, вона за останні роки лише два рази наближалася до омріяних форм: під час вагітності та вигодування дітей. Тож зараз Гвоздьова вирішила радикально вирішити питання.
"Коли я зрозуміла, що всі можливі природні фактори я випробувала, я почала думати про хірургічне втручання і досконало вивчати цей момент. На сприйняття, ознайомлення та роздуми у мене пішло три роки. Консультації у багатьох лікарів, розмови з подругами і безкінечні розглядання себе у дзеркалі", — сказала танцівниця.
Нагадаємо, співачка MamaRika зробила уколи краси.
Раніше Ілона Гвоздьова призначила дату операції та показала імпланти.
Читайте Новини.LIVE!