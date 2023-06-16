Інна Мірошниченко показала перше фото з прийомним сином

Інна Мірошниченко з родиною. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина Тімура Мірошниченка Інна замилувала підписників світлиною з усиновленим сином. Телеведуча зізналася, що жодні труднощі її не лякають, якщо справа стосується такої бажаної дитини.

Про це Інна розповіла у своєму Instagram.

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Син, народжений серцем

"Це дуже важко пояснити. Але ми вже любимо його так само сильно, як Мію і Марко.Бо він син, народжений серцем. В школі усиновлювачів радили писати для маленьких дітей казки. Про те, як вони загубились, а ви їх довго-довго шукали і от знайшли. Саме таке відчуття і є". — говорить Інна Мірошниченко.

Телеведуча зізналася, що вони з чоловіком, ніби загубили, наполегливо шукали і от нарешті знайшли дитину, і тепер їм хочеться плакати від щастя і надолужувати кожну хвилину розлуки.

Інна Мірошниченко з новонародженним сином. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Коли чуєш діагнози, яким здається немає кінця і краю, а думаєш лише "ми все подолаємо! Разом!". І на той момент ми ще не бачились жодного разу. А зараз… Бути нарізно дуже важко. Тому їздити через день в іншу область вже не здається складним завданням. Як після цього не вірити в долю? Що ми мали знайти саме його з тисяч анкет? З тисяч неактивних лише одну актуальну. Анкету, яка нікому не була цікава. Як?", — поділилася дружина Тімура Мірошниченка.

Нагадаємо, дружина ведучого Інна розповіла, чому вони з чоловіком досі не всиновили дитину. Подружжя вже пів року, як стало кандидатами в усиновлювачі.

Раніше Інна Мірошниченко вже побачила хлопчика, якого б хотіла взяти в родину.