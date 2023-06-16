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Инна Мирошниченко показала первое фото с приемным сыном

16 июня 2023 14:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Инна Мирошниченко показала первое фото с приемным сыном
Инна Мирошниченко с семьей. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена Тимура Мирошниченко Инна восхитила подписчиков фотографией с усыновленным сыном. Телеведущая призналась, что никакие трудности ее не страшат, если речь идет о желанном ребенке.

Об этом Инна рассказала в своем Instagram.

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Сын, рожденный сердцем

"Это очень трудно объяснить. Но мы уже любим его так же сильно, как Мию и Марко. Ведь он сын, рожденный сердцем. В школе усыновителей советовали писать для маленьких детей сказки. О том, как они потерялись, а вы их долго-долго искали и вот нашли. Именно такое ощущение и есть". — говорит Инна Мирошниченко.

Телеведущая призналась, что они с мужем будто потеряли, настойчиво искали и вот наконец-то нашли ребенка, а теперь им хочется плакать от счастья и наверстывать каждую минуту разлуки.

 

Инна Мирошниченко с новорожденным сыном. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Когда слышишь диагнозы, которым, кажется, нет конца и края, а думаешь только "мы все преодолеем! Вместе!" И на тот момент мы еще не виделись ни разу. А сейчас… Быть врозь очень трудно. Поэтому ездить через день в другую область уже не кажется сложной задачей. Как после этого не верить в судьбу? Что мы должны были найти именно его? Из тысяч анкет? Из тысяч неактивных только одну актуальную. Анкету, которая никому не была интересна. Как?" – поделилась жена Тимура Мирошниченко.

 

Напомним, жена ведущего Инна рассказала, почему они с мужем до сих пор не усыновили ребенка. Супруги уже полгода, как стали кандидатами в усыновители.

Ранее Инна Мирошниченко уже увидела мальчика, которого хотела бы взять в семью.

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