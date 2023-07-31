Інна Мірошниченко розчулила історією про першу зустріч з прийомним сином

Ведучий Тімур Мірошниченко з родиною. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Тімур та Інна Мірошниченки нарешті забрали додому прийомного сина. Пара пройшла довгий процес усиновлення.

Про першу зустріч із хлопчиком у своєму Instagram розповіла дружина шоумена.

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Можна заплакати від щастя

За словами Інни Мірошниченко, процес з пошуку дитини був дуже складний і навіть, часом, без надії. Але пара нарешті знайшла сина, знайомство з яким відбулося у присутності юриста, лікаря, працівника соцслужби і вихователя.

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка розповіла подробиці знайомства з прийомним сином. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка розповіла подробиці знайомства з прийомним сином. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Він був такий маленький...70 см. Наляканий. Хто всі ці люди? Я сідаю на підлогу і кажу: "Іди до мене". І він пішов...На цьому моменті можна заплакати від щастя. Але сенс у тому, що він не вміє казати "ні" дорослим (не вмів!). Просто виконує все, що скажуть... Він хотів плакати, а ми намагалися відволікти. Вийти не можна, іграшок немає, сісти немає де. Всі дивляться. Бо всі ці люди мали скласти акт про те, чи відбувся контакт між нами і дитиною", — розповіла Інна.

Після цього родина Мірошниченків бачилася з хлопчиком чи не щодня, а нещодавно нарешті забрала дитину додому.

"Ми вийшли з дитбудинку, сіли до машини і написали моїй мамі: "Скажи дітям, що ми знайшли брата!" — пригадала Інна Мірошниченко.

Нагадаємо, дружина ведучого Інна розповіла, чому вони з чоловіком досі не всиновили дитину.

Раніше Інна Мірошниченко вже побачила хлопчика, якого б хотіла взяти в родину.