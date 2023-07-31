Инна Мирошниченко умилила историю о первой встрече с приемным сыном

Ведущий Тимур Мирошниченко с семьей. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Тимур и Инна Мирошниченко наконец-то забрали домой приемного сына. Пара прошла долгий процесс усыновления.

О первой встрече с мальчиком в своем Instagram рассказала супруга шоумена.

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Можно заплакать от счастья

По словам Инны Мирошниченко, процесс по поиску ребенка был очень сложным и даже порой безнадежным. Но пара наконец-то нашла сына, знакомство с которым состоялось в присутствии юриста, врача, работника соцслужбы и воспитателя.

Жена ведущего Тимура Мирошниченко рассказала подробности знакомства с приемным сыном. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Жена ведущего Тимура Мирошниченко рассказала подробности знакомства с приемным сыном. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Он был такой маленький...70 см. Испуганный. Кто все эти люди? Я сажусь на пол и говорю: "Иди ко мне". И он пошел...На этом моменте можно заплакать от счастья. Но смысл в том, что он не умеет говорить "нет" взрослым (не умел!) Просто выполняет все, что скажут...Он хотел плакать, а мы пытались отвлечь. Выйти нельзя, игрушек нет, сесть негде. Все смотрят. Потому что все эти люди должны были составить акт о том, состоялся ли контакт между нами и ребенком", — рассказала Инна.

После этого семья Мирошниченко виделась с мальчиком чуть ли не каждый день, а недавно наконец забрала ребенка домой.

"Мы вышли из детдома, сели в машину и написали моей маме: "Скажи детям, что мы нашли брата!" — вспомнила Инна Мирошниченко.

Напомним, жена ведущего Инна рассказала, почему они с мужем до сих пор не усыновили ребенка.

Ранее Инна Мирошниченко уже увидела мальчика, которого хотела бы взять в семью.