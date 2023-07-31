Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Инна Мирошниченко растрогала историей о первой встрече с приемным сыном arrow

Инна Мирошниченко растрогала историей о первой встрече с приемным сыном

31 июля 2023 12:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Инна Мирошниченко умилила историю о первой встрече с приемным сыном
Ведущий Тимур Мирошниченко с семьей. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Тимур и Инна Мирошниченко наконец-то забрали домой приемного сына. Пара прошла долгий процесс усыновления.

О первой встрече с мальчиком в своем Instagram рассказала супруга шоумена.

Читайте также:

Можно заплакать от счастья

По словам Инны Мирошниченко, процесс по поиску ребенка был очень сложным и даже порой безнадежным. Но пара наконец-то нашла сына, знакомство с которым состоялось в присутствии юриста, врача, работника соцслужбы и воспитателя.

 

null
Жена ведущего Тимура Мирошниченко рассказала подробности знакомства с приемным сыном. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Жена ведущего Тимура Мирошниченко рассказала подробности знакомства с приемным сыном. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Он был такой маленький...70 см. Испуганный. Кто все эти люди? Я сажусь на пол и говорю: "Иди ко мне". И он пошел...На этом моменте можно заплакать от счастья. Но смысл в том, что он не умеет говорить "нет" взрослым (не умел!) Просто выполняет все, что скажут...Он хотел плакать, а мы пытались отвлечь. Выйти нельзя, игрушек нет, сесть негде. Все смотрят. Потому что все эти люди должны были составить акт о том, состоялся ли контакт между нами и ребенком", — рассказала Инна.

После этого семья Мирошниченко виделась с мальчиком чуть ли не каждый день, а недавно наконец забрала ребенка домой.

"Мы вышли из детдома, сели в машину и написали моей маме: "Скажи детям, что мы нашли брата!" — вспомнила Инна Мирошниченко.

 

Напомним, жена ведущего Инна рассказала, почему они с мужем до сих пор не усыновили ребенка.

Ранее Инна Мирошниченко уже увидела мальчика, которого хотела бы взять в семью.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз