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Тімур Мірошниченко замилував ніжним фото з прийомним сином

20 червня 2023 11:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тімур Мірошниченко замилував ніжним фото з прийомним сином
Шоумен Тімур Мірошничеко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ведучий "Євробачення" Тімур Мірошниченко показав, як проводить час з хлопчиком, якого збирається всиновити. Шоумен часто навідує малюка у дитячому будинку.

Фото з дитиною ведучий опублікував у своєму Instagram сторіз.

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Тімур Мірошниченко та його дружина пройшли довгий шлях, щоб всиновити дитину. Тому, коли нарешті знайшли сина, не упускають можливості провести з ним час.

"Зовсім скоро ти будеш вдома", — підписав світлину, на якій позує з малюком Тімур Мірошниченко.

 

Шоумен Тімур Мірошниченко з дитиною. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Чоловік турботливо тримає малюка на руках та разом з ним дивиться у вікно.

Дружина Тімура Мірошниченка, Інна, раніше зізналася, що жодні труднощі її не лякають, якщо справа стосується такої бажаної дитини.

Телеведуча розповіла, що вони з чоловіком ніби загубили, наполегливо шукали і от нарешті знайшли дитину, і тепер їм хочеться плакати від щастя і надолужувати кожну хвилину розлуки.

Нагадаємо, дружина ведучого Інна розповіла, чому вони з чоловіком досі не всиновили дитину. Подружжя вже пів року, як стало кандидатами в усиновлювачі.

Раніше Інна Мірошниченко вже побачила хлопчика, якого б хотіла взяти в родину.

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