Дієта Бейонсе — в чому секрет зірки

Американська співачка Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce

Шанувальники по всьому світу захоплюються підтягнутою фігурою Бейонсе і часто задаються питанням, як суперзірка підтримує свою форму. Співачка надає перевагу тваринним білкам.

Про це повідомляють джерела The Mirror US.

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Люди з близького оточення Бейонсе кажуть, що вона зазвичай починає свій день із омлету з яєчних білків. Цей пісний прийом їжі вона зазвичай доповнює склянкою овочевого соку або нежирного молока із порцією пластівців.

Багато хто обирає лише білок яйця для кращого контролю ваги, оскільки весь жир, що міститься в яйці, знаходиться в жовтку. Таким чином білок начебто містить менше калорій і холестерину.

Вчені з'ясували, що споживання більшої кількості яєчних білків без жовтків суттєво не впливає на кількість калорій. Однак, надмірне вживання білків може з часом призвести до збільшення ваги.

Нагадаємо, Олена Тополя після початку війни схудла на 10 кілограмів. А також Наталія Татарінцева показала спільне тренування із новонародженою донькою на руках.