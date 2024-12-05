Диета Бейонсе – в чем секрет звезды

Инсайдеры раскрыли секрет стройной талии Бейонсе
Поклонники по всему миру увлекаются подтянутой фигурой Бейонсе и часто задаются вопросом, как суперзвезда поддерживает свою форму. Певица предпочитает животные белки.
Об этом сообщают источники The Mirror US.
Диета Бейонсе
Люди из близкого окружения Бейонсе говорят, что она обычно начинает свой день с омлета из яичных белков. Этот постный прием пищи она обычно дополняет стаканом овощного сока или нежирного молока с порцией хлопьев.
Многие выбирают только белок яйца для лучшего контроля веса, поскольку весь жир, содержащийся в яйце, находится в желтке. Таким образом белок вроде бы содержит меньше калорий и холестерина.
Ученые выяснили, что потребление большего количества яичных белков без желтков существенно не влияет на количество калорий. Однако, чрезмерное употребление белков может привести к увеличению веса.
Напомним, Елена Тополя после начала войны похудела на 10 килограммов. А также Наталья Татаринцева показала совместную тренировку с новорожденной дочерью на руках.
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