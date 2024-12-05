Диета Бейонсе – в чем секрет звезды

Американская певица Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce

Поклонники по всему миру увлекаются подтянутой фигурой Бейонсе и часто задаются вопросом, как суперзвезда поддерживает свою форму. Певица предпочитает животные белки.

Об этом сообщают источники The Mirror US.

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Диета Бейонсе

Люди из близкого окружения Бейонсе говорят, что она обычно начинает свой день с омлета из яичных белков. Этот постный прием пищи она обычно дополняет стаканом овощного сока или нежирного молока с порцией хлопьев.

Многие выбирают только белок яйца для лучшего контроля веса, поскольку весь жир, содержащийся в яйце, находится в желтке. Таким образом белок вроде бы содержит меньше калорий и холестерина.

Ученые выяснили, что потребление большего количества яичных белков без желтков существенно не влияет на количество калорий. Однако, чрезмерное употребление белков может привести к увеличению веса.

Напомним, Елена Тополя после начала войны похудела на 10 килограммов. А также Наталья Татаринцева показала совместную тренировку с новорожденной дочерью на руках.