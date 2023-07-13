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Интервью Леттермана с Зеленским номинировано на премию "Эмми": кто конкуренты

13 июля 2023 08:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Интервью Леттермана с Зеленским номинировано на премию "Эмми": кто конкуренты
Шоумен Дэвид Леттерман и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Netflix
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская телевизионная академия объявила номинантов премии "Эмми-2023". На награду претендует и интервью американского шоумена Дэвида Леттермана с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Его снимали в октябре прошлого года на одной из центральных станций метрополитена Киева.

Полный список номинантов появился на сайте премии.

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45-минутное интервью стало доступно для просмотра 12 декабря на стриминговой платформе Netflix. Этот эпизод шоу Леттермана "Мой следующий гость не нуждается в представлении" претендует на премию "Эмми" в номинации "Лучший информационный сериал или специальная программа". Лауреатов объявят на специальном мероприятии, которое состоится в начале осени, 10 сентября.

В номинации также представлены тревел-шоу "Стэнли Туччи: В поисках Италии" (CNN), интервью Опры Уинфри с бывшей первой леди США Мишель Обамой (Netflix), реалити-шоу United Shades of America (CNN) и кулинарное тревел-шоу "Вкус нации с Падмой Лакшми" (Hulu).

Напомним, ранее мы писали, что украинский хореограф покорил судей шоу America Got Talent. Также мы рассказывали, что в Киеве представили трейлер фильма "Довбуш", который выйдет в День Независимости.

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