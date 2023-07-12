В Києві презентували трейлер фільму "Довбуш", який вийде в День Незалежності

Режисер Олесь Санін, актори Дмитро Вівчарюк, Олег Шульга та оператор Сергій Михальчук. Фото: FILM.UA Distribution/Kinomania LLC

В Києві відбулася офлайн-презентація фінального трейлеру екшну "Довбуш" за участі режисера Олеся Саніна та членів знімальної групи. До заходу приєдналися актори Дмитро Вівчарюк та Олег Шульга, які захищають нашу країну від окупантів. Перед зустріччю з представниками преси вони змінили військову форму на повсякденну.

Новини.LIVE розкаже про новий український фільм та покаже трейлер.

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Хто такий Довбуш

Олекса Довбуш — найвідоміший з опришківських ватажків у Карпатах. Опришки — учасники українського селянського повстанського руху в Галичині, на Закарпатті, Буковині проти польської шляхти, молдовських бояр, угорських феодалів, а згодом проти австрійської адміністрації.

За словами режисера історичного екшну, Довбуш — втілення архетипу українця із почуттям власної гідності, українця, що не є войовничим за своєю природою і понад усе мріє про мирне, вільне та щасливе життя на своїй землі.

"Я зняв картину про того, хто не хотів бути героєм, про того, хто не хотів ставати опришком. Він хотів мирного життя з тією, кого любив. Але йому довелося взяти до рук зброю, очолити повстання, щоб його мрія здійснилася. Це історія про нас: для кожного, я переконаний, життя змінилося на "до" та "після" в лютому 2022 року. Сподіваюся, що на екрані кожен побачить історію про себе самого сьогодні. Ми не прагнули знімати актуальне кіно, ми робили це зі щирим серцем, довго шукали можливості, аби картинка потрапила до глядача. І ми всі щасливі, що нарешті маємо дату премʼєри — 24 серпня", — розповів Олесь Санін.

Режисер Олесь Санін. Фото: FILM.UA Distribution/Kinomania LLC

"Опришки — це прототипи сучасних воїнів, які відстоювали свою землю, свою свободу, свою любов, братерство. Роки минають, а історія циклічна… Кіно про це і є", — розповів Дмитро Вівчарюк, виконавець ролі опришка Забо.

Актор Дмитро Вівчарюк. Фото: FILM.UA Distribution/Kinomania LLC

"Порівняно з 2014 роком, у 2022-му дух, з яким люди прийшли у військо, сильніший, більший, масовіший. Нам довелося прокинутися. Час іде, війна — привід для надихаючих історій, але водночас це дуже виснажлива штука, машина смерті. Фільм, який вийде зараз, у цей час, дуже потрібен, його повинні побачити якомога більше людей", — прокоментував прем’єру трейлера Олег Шульга, нині офіцер ЗСУ, виконавець ролі опришка Стрільця.

Актор Олег Шульга. Фото: FILM.UA Distribution/Kinomania LLC

Напередодні старту прокату команда фільму вирушить у масштабний промотур містами України. Деталі туру почнуться розкриватися дуже скоро. "Довбуш" стане фільмом відкриття цьогорічного Одеського міжнародного кінофестивалю, який цього року пройде в Чернівцях з 19 по 26 серпня.

Офлайн-презентація трейлеру екшну "Довбуш". Фото: FILM.UA Distribution/Kinomania LLC

Про фільм

Події розвиваються у Карпатах на початку 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий — справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша.

Але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла українська прем’єра фільму "Місія неможлива: Розплата. Частина перша" з Томом Крузом в головній ролі. Також ми розповідали, що Одеський міжнародний кінофестиваль шукає волонтерів: які вимоги.