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Іраклі Макацарія висловився про росіян, які масово втекли від призову до Грузії

28 липня 2023 10:33
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Іраклі Макацарія висловився про росіян в Грузії – масово втекли від мобілізації
Колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія під час інтерв'ю у Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Грузинський бізнесмен, учасник шоу "Танці з зірками" та колишній герой проєкту "Холостяк" Іраклі Макацарія висловив свою думку про росіян, які приїхали до Грузії, щоб сховатися від мобілізації в Росії. Так, грузинський підприємець висловився про своє ставлення до таких росіян.

Про це Іраклі Макацарія розповів під час інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Ще на початку повномасштабної війни в Україні в Росії оголосили мобілізацію. Тому дуже велика кількість чоловіків почали тікати з Росії, щоб не попасти під призов. Вони почали тікати до інших країн, зокрема, до Грузії.

Стосовно цього висловився підприємець з Грузії Іраклі Макацарія, який дав відверте інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час інтерв’ю Іраклі прокоментував ситуацію з росіянами, які сховалися в Грузії через мобілізацію.

Слава Демин и Иракли Макацария
Грузинський підприємець Іраклі Макацарія на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

За словами грузинського бізнесмена, в Росії дуже багато людей ходить немов зомбі. Але він зазначив, що в реальності він не стикався у своїй країні з росіянами, які відкрито підтримують повномасштабну війну в Україні.

При цьому, Іраклі зазначив, що він погано ставиться до росіян, які масово втекли до його країни. Також він розповів про те, що грузини принципово не хочуть розмовляти російською мовою, а спілкуються своєю рідною або англійською мовою. 

"Мені б хотілося, щоб це якось або регулювалося, або не було можливості в Грузії розпочинати якийсь бізнес, або займатися якоюсь комерційною діяльністю. Це моя особиста позиція", — висловився колишній герой шоу "Холостяк".

Нагадаємо, ми писали про те, що грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія показав, як він готувався до народження сина. 

Раніше ми розповідали про те, що грузинський підприємець Іраклі Макацарія прилетів до Польщі, щоб допомогти українцям. 

Також ми повідомляли про те, що колишній учасник шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія показав свою кохану.

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