Іраклі Макацарія висловився про росіян в Грузії – масово втекли від мобілізації

Колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія під час інтерв'ю у Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з YouTube

Грузинський бізнесмен, учасник шоу "Танці з зірками" та колишній герой проєкту "Холостяк" Іраклі Макацарія висловив свою думку про росіян, які приїхали до Грузії, щоб сховатися від мобілізації в Росії. Так, грузинський підприємець висловився про своє ставлення до таких росіян.

Про це Іраклі Макацарія розповів під час інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Ще на початку повномасштабної війни в Україні в Росії оголосили мобілізацію. Тому дуже велика кількість чоловіків почали тікати з Росії, щоб не попасти під призов. Вони почали тікати до інших країн, зокрема, до Грузії.

Стосовно цього висловився підприємець з Грузії Іраклі Макацарія, який дав відверте інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час інтерв’ю Іраклі прокоментував ситуацію з росіянами, які сховалися в Грузії через мобілізацію.

Грузинський підприємець Іраклі Макацарія на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

За словами грузинського бізнесмена, в Росії дуже багато людей ходить немов зомбі. Але він зазначив, що в реальності він не стикався у своїй країні з росіянами, які відкрито підтримують повномасштабну війну в Україні.

При цьому, Іраклі зазначив, що він погано ставиться до росіян, які масово втекли до його країни. Також він розповів про те, що грузини принципово не хочуть розмовляти російською мовою, а спілкуються своєю рідною або англійською мовою.

"Мені б хотілося, щоб це якось або регулювалося, або не було можливості в Грузії розпочинати якийсь бізнес, або займатися якоюсь комерційною діяльністю. Це моя особиста позиція", — висловився колишній герой шоу "Холостяк".

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