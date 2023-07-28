Иракли Макацария высказался о россиянах в Грузии – массово сбежали от мобилизации

Бывший герой шоу "Холостяк" Иракли Макацария во время интервью у Маши Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

Грузинский бизнесмен, участник шоу "Танцы со звездами" и бывший герой проекта "Холостяк" Иракли Макацария высказал свое мнение о россиянах, которые приехали в Грузию, чтобы скрыться от мобилизации в России. Так, грузинский предприниматель высказался о своем отношении к таким россиянам.

Об этом Иракли Макацария рассказал во время интервью Славе Демину в YouTube.

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Еще в начале полномасштабной войны в Украине в России объявили мобилизацию. Поэтому очень большое количество мужчин начали убегать из России, чтобы не попасть под призыв. Они начали бежать в другие страны, в частности, в Грузию.

Касательно этого высказался предприниматель из Грузии Иракли Макацария, который дал откровенное интервью Славе Демину. Во время интервью Иракли прокомментировал ситуацию с россиянами, которые спрятались в Грузии из-за мобилизации.

Грузинский предприниматель Иракли Макацария на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

По словам грузинского бизнесмена, в России очень много людей ходит как зомби. Но он отметил, что в реальности он не сталкивался в своей стране с россиянами, которые открыто поддерживают полномасштабную войну в Украине.

При этом, Иракли отметил, что он плохо относится к россиянам, которые массово бежали в его страну. Также он рассказал о том, что грузины принципиально не хотят говорить по-русски, а общаются на своем родном или английском языке.

"Мне хотелось бы, чтобы это как-то или регулировалось, или не было возможности в Грузии начинать какой-то бизнес, или заниматься какой-либо коммерческой деятельностью. Это моя личная позиция", — высказался бывший герой шоу "Холостяк".

Напомним, мы писали о том, что грузинский бизнесмен Иракли Макацария показал, как он готовился к рождению сына.

Ранее мы рассказывали, что грузинский предприниматель Иракли Макацария прилетел в Польшу, чтобы помочь украинцам.

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