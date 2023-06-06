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Іраклі Макацірія показав, як готувався до народження сина

6 червня 2023 11:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Холостяк Макацарія показав приготування до народження первістка
Іраклі Макацарія з дружиною. Фото: instagram.com/maqatsa/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Шоумен Іраклі Макацарія нещодавно повідомив, що став батьком. Учасник шоу "Холостяк" з нетерпінням чекав на появу первістка.

Відео, на якому готує кімнату сину, зірка запостив на своїй сторінці у Instagram.

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Шоумен Іраклі Макацарія та його 21-річна дружина Ліза Чічуа нещодавно стали батьками. Сина назвали Георгієм.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Макацарія подякував фоловерам за молитви та добрі побажанням у соцмережі.

На відео Іраклі показав, як вони з дружиною обирали у магазині для сина візочок, вбрання та меблі для дитячої кімнати.

Нагадаємо, головний герой шоу "Холостяк-6" Іраклі Макацарія підтримує Україну не лише словом, а й ділом. Спочатку Іраклі збирав гуманітарну допомогу в рідній Грузії, а пізніше прилетів до Польщі.

Раніше стало відомо, що українська блогерка з двома мільйонами фоловерів Саша Бо поділилася радісною новиною. Знаменитість втретє стане мамою.

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